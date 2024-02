DJI Enterprise debutta al KEY - The Energy Transition Expo a Rimini

Distribuito in Italia da Nital, distributore sempre più vicino al settore energetico

DJI Enterprise, realtà internazionale nata per supportare le medie e grandi aziende pubbliche e private in progetti dove vengono utilizzati i droni DJI e azienda di riferimento mondiale produttrice di soluzioni, anche realizzate ad hoc, per l'agricoltura, l'energia, la sicurezza pubblica, il rilevamento, la mappatura, l'edilizia, le infrastrutture, le costruzioni e altro ancora, annuncia con entusiasmo la sua prima partecipazione a KEY - The Energy Transition Expo, l'evento europeo di spicco dedicato alle tecnologie avanzate, ai servizi e alle soluzioni integrate per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. L'expo si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo presso il quartiere fieristico di Rimini , costituendo un punto di incontro strategico per professionisti e aziende dell'energia in Italia e nel bacino del Mediterraneo.

Le soluzioni DJI Enterprise sono distribuite in Italia da Nital, azienda leader nel settore della distribuzione di tecnologie innovative, che offre, attraverso un team dedicato e costantemente aggiornato, un supporto commerciale e tecnico unico.

In un'era dove la sostenibilità e l'innovazione diventano pilastri fondamentali del settore energetico, Nital, attraverso i prodotti DJI Enterprise , sta rafforzando il suo impegno nel proporre soluzioni altamente specializzate e specificamente orientate a questo ambito. La presenza a KEY è una prova tangibile di questo orientamento e segna un traguardo significativo per l'azienda, impegnata sempre più attivamente nella promozione di soluzioni energetiche all'avanguardia e rispettose dell'ambiente.



La transizione energetica e l'adozione di nuove tecnologie richiedono l'impiego di soluzioni avanzate capaci di monitorare efficacemente i risultati. È essenziale disporre di strumenti che non solo facilitino questa transizione ma garantiscano anche la possibilità di valutare l'efficacia delle innovazioni implementate. Durante la fiera, Nital sottolineerà proprio questo aspetto, presentando l'intera gamma delle soluzioni DJI Enterprise, con un focus particolare sul segmento del fotovoltaico residenziale e industriale.

Questi prodotti sono riconosciuti come i migliori per il monitoraggio, la manutenzione e la sicurezza degli impianti energetici. La capacità di queste soluzioni di fornire dati accurati e tempestivi è fondamentale per ottimizzare le prestazioni e garantire la sicurezza degli impianti, dimostrando l'importanza dell’uso di tecnologie sofisticate nella gestione dell'energia rinnovabile.

DJI Enterprise

/Nital sarà presente nel padiglione C1 – Stand 043.