Hydrogen Expo - dall’11 al 13 settembre nei padiglioni del Piacenza Expo

Attualità - Scalda i motori Hydrogen Expo, mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, la cui terza edizione è in programma nei padiglioni del Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre. Ad oltre tre mesi dall’apertura dei cancelli, la kermesse organizzata da Mediapoint&Exhibitions può già contare su oltre 125 espositori accreditati. La fiera riunisce le principali novità del comparto, con particolare riguardo agli aspetti legati a produzione, trasporto e stoccaggio dell’idrogeno oltre che alle varie applicazioni ed all’utilizzo finale. La III edizione del Hydrogen Expo potrà contare sulla stretta collaborazione con H2IT, l’Associazione Italiana Idrogeno, l’organismo di riferimento per il progresso delle conoscenze e lo studio delle discipline attinenti alle tecnologie e ai sistemi per la produzione e l’utilizzazione dell’idrogeno.

L’associazione organizzerà una parte importante del ricco palinsesto di incontri, convegni e workshop della tre giorni piacentina. Un particolare focus sarà dedicato alle prospettive di utilizzo dell’idrogeno nei settori dei trasporti su gomma, ferro e mare. Ampio spazio sarà destinato alle novità di mercato dei comparti delle macchine per le costruzioni, il sollevamento, la movimentazione, ma anche la pulizia industriale. Il programma degli eventi, in via di definizione, sarà poi stilato in strettissima collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti che patrocinano l’Hydrogen Expo, ma anche con le stesse aziende espositrici chi proporranno ai partecipanti le ultime novità tecnologiche e offriranno la loro esperienza attraverso workshop e case-history.

“Siamo molto soddisfatti di un così già elevato numero di adesioni al nostro evento, anche perché da ciò risulta evidente che i principali operatori anche esteri del mercato si sono accorti del valore della mostra piacentina rispetto alle altre manifestazioni presenti in Italia", afferma il Fabio Potestà, organizzatore della mostra-convegno. Giovedì 12 settembre si terrà inoltre la II edizione degli Ihta-Italian Hydrogen Technology Awards, i riconoscimenti ideati per dare maggiore visibilità (anche internazionale) al lavoro delle imprese che operano sia in Italia che all’estero nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo ed il ruolo strategico.

Come tradizione per tutti gli eventi organizzati dalla Mediapoint&Exhibitions, è stata programmata per mercoledì 11 settembre (giornata inaugurale della manifestazione) la cena di gala riservata ai partecipanti della kermesse che si terrà nella Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, serata che darà modo agli espositori di fare networking in un’atmosfera conviviale e rilassata. Hydrogen Expo gode di numerosi patrocini istituzionali, a partire da quelli del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di Enea-Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, della Regione Emilia-Romagna, fino al Comune di Piacenza.