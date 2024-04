DJI annuncia DJI Power 100 - stazione di alimentazione portatile

DJI Power 1000 permette di alimentare i comuni elettrodomestici e ricaricare molto velocemente le batterie dei droni DJI

Nital S.p.A. è lieta di presentare oggi la stazione di alimentazione portatile DJI Power 1000.

Leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa e forte di una esperienza ultra-decennale nel campo della ricerca e dello sviluppo sulle batterie, DJI ha creato un dispositivo che può ricaricarsi completamente in soli 70 minuti, eseguire la ricarica rapida delle batterie dei droni DJI e soddisfare i requisiti di alimentazione degli elettrodomestici comuni."Da diversi anni, i viaggiatori e i content creator di tutto il mondo adottano sempre di più i droni e le action camera DJI per catturare e condividere le loro esperienze. Questi utenti hanno bisogno di semplicità, ricarica rapida e di poter contare su un consumo energetico sostenibile: ebbene, oggi siamo lieti di poter soddisfare queste esigenze con la nuova stazione di alimentazione portatile DJI", afferma Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy presso DJI.

"DJI vanta una lunga storia nella ricerca e nello sviluppo di batterie dedicate a utenti consumer, professionisti, aziende o aziende agricole. Le batterie sono fondamentali per l'esperienza degli utenti e durata ed efficienza di ricarica sono le loro caratteristiche più importanti. Ci auguriamo che i prodotti della serie DJI Power possano migliorare ulteriormente l'esperienza outdoor, eliminando le preoccupazioni legate al consumo energetico e offrendo, in casa, una soluzione di riserva domestica per risolvere i problemi legati alle interruzioni di corrente". Pronta a ricaricare il tuo mondo

La power station portatile DJI Power 1000 ha una capacità di 1024 Wh, pesa 13 kg e può fornire una potenza di uscita massima di 2200 W1. Può essere ricaricate completamente in soli 70 minuti ma se si ha fretta, si può raggiungere l'80% in appena 50 minuti.

Se collegato a una presa di corrente, il dispositivo ha tempi di ricarica più rapidi pari a 70 minuti per il 100% della batteria o 50 minuti per l'80%.La sicurezza prima di tuttoLa sicurezza è sempre al primo posto: dalla struttura del corpo, alla chimica cellulare al software di sistema. DJI Power 1000 ha superato 26 certificazioni di test prodotto da parte dell'autorità svizzera di terze parti SGS. Inoltre, il sistema intelligente di gestione della batteria consiste di celle LFP con un massimo di 3.000 cicli di ricarica , una durata di 10 anni e di sensori di temperatura, fusibili e materiale ignifugo ad alta resistenza che permettono a questi prodotti di offrire la massima tranquillità.

Le interruzioni di corrente non sono più un problemaSe un dispositivo elettrico è collegato a un'unità DJI Power 1000 accesa tramite la porta di uscita CA ed entrambi ricevono alimentazione, DJI Power 1000 passerà per impostazione predefinita alla modalità UPS (Uninterruptible Power Supply). Ciò significa che, in caso di improvvisa interruzione di corrente, i dispositivi collegati continueranno a ricevere alimentazione da DJI Power 1000 entro 0,02 secondi .Silenziosità e funzionalitàDurante la ricarica, con i suoi 23 dB il modello Power 1000 è più silenzioso rispetto alla maggior parte dei frigoriferi . Quindi anche in ambienti silenziosi, il disturbo sarà minimo.Entrambi i dispositivi supportano il protocollo di ricarica rapida (Power 1000: PD 3.1) garantendo un'erogazione dell'alimentazione efficiente e le due porte USB-C da 140 W di Power 1000 sono in grado di caricare rapidamente anche i computer più diffusi e potenti.

Prezzo e disponibilità