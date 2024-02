NBA INFINITE, in arrivo questa domenica

CREATE LA VOSTRA LEGACY IN NBA INFINITE





NBA Infinite, il gioco d'azione non-stop di basket su licenza ufficiale, sarà disponibile a livello mondiale a partire dal 18 febbraio. Il gioco è gratuito e sarà disponibile su App Store e Google Play.





"NBA Infinite è un gioco costruito da zero pensando ai giocatori", ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite. "Il nostro team si è dedicato alla creazione di un'esperienza che corrisponda a tutto ciò che i fan amano del basket. Insieme all'NBA e alla NBPA, abbiamo realizzato un gioco che alimenta la loro passione con un'esperienza coinvolgente a portata di mano".

NBA Infinite è un gioco mobile PvP in tempo reale che esprime l'amore per il gioco più bello dell'universo: il basket NBA. I giocatori possono riunire gli amici per formare una squadra per le partite 3v3 o vedere chi ha davvero il gioco migliore nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5. Le modalità competitive online in tempo reale offrono un'esperienza unica per dispositivi mobili. I giocatori potranno anche collezionare e potenziare un roster da sogno con le attuali stelle dell'NBA, prendere decisioni importanti per trasformare uno starting five in una formazione da campionato e potenziare lo staff di allenatori per migliorare le tattiche difensive e offensive.

Karl-Anthony Towns sarà il primo atleta icona ufficiale del gioco. In qualità di volto di NBA Infinite, Towns sarà presente nel gioco a livello globale insieme ad altri ambasciatori chiave del brando, tra cui De'Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Inoltre, l'All-Star dell'NBA Rudy Gobert sarà l'ambasciatore per i mercati europei. Oltre a questa straordinaria squadra di stelle, lo speaker veterano dell'NBA Mark Jones si unirà a NBA Infinite per la telecronaca nei territori di lingua inglese, mentre i telecronisti regionali sarannodisponibili in Germania con Michael Körner, in Francia con Xavier Vaution e in Brasile con Rômulo Mendonça.

"NBA Infinite offre alla NBA un'opportunità unica per coinvolgere i nostri fan e avvicinarli ai giocatori e alla lega", ha dichiarato Adrienne O'Keeffe, VP of Global Partnerships & Media della NBA. "Non vediamo l'ora di portare l'emozione dell'NBA ai nostri fan in tutto il mondo, in modo che possano competere ovunque e in qualsiasi momento".

"Level Infinite e Lightspeed Studios hanno costruito un'esperienza di gioco unica attorno al gioco del basket", ha dichiarato Josh Goodstadt, Chief Commercial Officer di THINK450, il motore di innovazione e partnership della NBPA. "Siamo entusiasti di avere così tanti giocatori come ambasciatori del brand e questo riflette la loro passione collettiva per il gioco. Per noi è molto importante collaborare con aziende che sostengono i nostri giocatori, e NBA Infinite fa proprio questo".

NBA Infinite garantisce un’autentica esperienza mobile basata sull’NBA, che si evolverà attraverso ogni stagione:

PRENDETEVI LA SCENA: Diventate dominatori del parquet in Dynasty, dominate l'avversario nelle partite 1v1 o affinate le vostre abilità in modalità casual come la Gara da tre punti e la Partita da 11 punti. Preparatevi ad assumervi le responsabilità per il punto decisivo, costruite la vostra mentalità e mettetevi a caccia del Larry O'Brien Trophy.

FATE SQUADRA E PREPARATEVI A COMPETERE: Riunite i vostri amici per costruire la vostra squadra PvP in 3v3, o per vedere chi è davvero il migliore nelle modalità 1v1 e 5v5. Le modalità competitive online offrono un'esperienza unica per i dispositivi mobili. Partecipate a una sessione veloce in multigiocatore tra tutti i giocatori di NBA Infinite per alimentare lo spirito competitivo! Giocate ovunque e condividete i vostri momenti migliori con il mondo intero.

COLLEZIONATE LE VOSTRE STAR NBA PREFERITE: Collezionate veri giocatori dell'NBA, ognuno con un moveset unico che aspetta solo di essere padroneggiato. Incrementate il livello dei giocatori per andare a canestro come Giannis Antetokounmpo, fare uno step back come Kevin Durant, mettere in crisi la difesa come Trae Young o realizzare una scarica di triple come Stephen Curry per tutto il giorno.

AZIONE NBA NON-STOP: Sbaragliate gli avversari con le skill Exclusive e Dominance, uniche per ogni stella dell'NBA, realizzate il perfetto dai-e-vai e il buzzer beater vincente, il tutto comodamente dallo smartphone.

PORTATE IL VOSTRO TEAM ALLA VITTORIA: Prendete importanti decisioni che trasformino il vostro starting five in una formazione leggendaria che vincerà campionato dopo campionato. Potenziate il vostro staff di allenatori per rafforzare le tattiche difensive e offensive di base ed eseguirle sul campo.

