NBA INFINITE, ECCO IL BASKET PVP NON-STOP A PORTATA DI MANO

Pre-registrazioni aperte ora su iOS e Android per sbloccare ricompense esclusive







Level Infinite, che da anni offre esperienze gaming di alta qualità al pubblico di tutto il mondo, e Lightspeed Studios, uno degli sviluppatori di giochi più innovativi e di successo del globo, hanno presentato oggi NBA Infinite, nuovo e adrenalinico gioco dedicato alla palla a spicchi.



I giocatori che si pre-registrano su App Store o su Google Play Store riceveranno premi esclusivi in-game che potranno essere riscattati al momento del lancio di NBA Infinite.





NBA Infinite è un gioco mobile free-to-play su licenza ufficiale, che offre ai fan infiniti modi di giocare e competere ovunque. Riunite gli amici per costruire la vostra squadra PvP in 3v3, oppure sfidatevi nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5. Le modalità competitive online offrono un'esperienza unica per i dispositivi mobili. Partecipate a una sessione veloce di multiplayer tra tutti i giocatori di NBA Infinite per alimentare lo spirito competitivo! Collezionate e migliorate un roster da sogno di giocatori NBA attuali, prendete decisioni importanti per trasformare uno starting five in una formazione da campionato e migliorate lo staff di allenatori per rafforzare le tattiche difensive e offensive.



"Ci siamo impegnati a creare un'autentica esperienza di gioco NBA che alimenti l'amore dei fan per il gioco", ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite. "NBA Infinite offre una grafica realistica, intensi incontri PvP in tempo reale e un roster di giocatori sempre più ampio. Non vediamo l'ora che tutti si allaccino le scarpe da ginnastica e scendano in campo".



NBA Infinite si basa sull'amore per il gioco più bello dell'universo: il basket NBA. Mettete a ferro e fuoco le difese avversarie con le abilità Exclusive e Dominance, uniche per ogni stella dell'NBA, eseguite il perfetto dai e vai e mettete a segno il buzzer beater vincente, il tutto comodamente dal telefono. È puro basket, niente di più e niente di meno, perché il basket è perfetto così com'è.



NBA Infinite è un gioco di basket mobile gratuito in arrivo su dispositivi iOS e Android nel 2024.



