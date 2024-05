NBA INFINITE, L’Aggiornamento Caccia al Titolo è ora disponibile

Giusto in tempo per le Finals NBA, Level Infinite e LIGHTSPEED STUDIOS annunciano oggi il lancio dell'aggiornamento Caccia al Titolo per NBA Infinite , il gioco d'azione nonstop di basket con licenza ufficiale realizzato per dispositivi mobile. L'aggiornamento è ricco di nuovi contenuti, tra cui una nuova modalità PvE, nuovi giocatori, un'utile funzione di allenamento, la nostra anteprima della Stagione 3 e ottimizzazioni per la popolare modalità Dynasty 5v5.

NUOVA MODALITÀ PVE – FEBBRE DA CANESTRO

La nuovissima modalità Febbre da Canestro si apre con il botto per i giocatori in solo, mettendo le star di NBA Infinite di tutto il server una contro l'altra in un'unica classifica. I giocatori dovranno affinare le loro strategie in campo e attivare le loro abilità per superare gli avversari in una partita 5v5 dal ritmo serrato.

NUOVI GIOCATORI

L'aggiornamento Championship Chase introduce 7 nuove carte giocatore nell'iconica formazione di NBA Infinite, tra cui una nuova versione Leggendaria dei playmaker Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton, carte Epiche per Paolo Banchero, Anthony Edwards, Mikal Bridges e Alperen Sengün, oltre a una carta Rara per Evan Fournier.

ANTEPRIMA STAGIONE 3

Season 3: Coast to Coast sarà caratterizzata da una nuova verniciatura del campo 3v3 nella modalità Classificata e da nuovi oggetti di personalizzazione in stile costiero per i giocatori di NBA Infinite. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni su Coast to Coast in arrivo a giugno!

Ulteriori aggiornamenti includono un nuovo sistema di allenamento Power Up che aiuta tutti i giocatori di NBA Infinite a sviluppare rapidamente le proprie abilità e a gestire il campo. Anche la modalità Dynasty è stata rinnovata con nuovi miglioramenti al comportamento dell'IA, alle tattiche e molto altro ancora. Per maggiori informazioni sulle novità dell'aggiornamento Caccia al Titolo, consultate le note ufficiali della patch qui.