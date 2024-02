Star Wars: The Old Republic 7.4.1

Galactic Season 6 - Building a Foundation: In "Building a Foundation" tornerai a Copero, dove il Casato Inrokini dell'Ascendenza Chiss nota i mutamenti in atto nella galassia e vuole conoscere quali sono i punti di forza degli altri esseri senzienti del cosmo. Spetterà a te far luce sugli eventi galattici per conto del Casato Inrokini, in cambio di una base operativa nascosta nello spazio Chiss.

Date Night: è stata introdotta una nuova funzionalità narrativa chiamata Date Night che ti permette di vivere momenti di intimità con i tuoi partner romantici nel gioco al di fuori dei soliti conflitti galattici. In questa missione Alliance Alert ti ritroverai in una lunga sequenza filmata specifica per il tuo partner, in cui uscirete insieme per bere qualcosa alla taverna, sfidarvi a Dejarik o perfino affrontare una sessione di allenamento. Inizialmente, i partner disponibili per la nuova funzionalità Date Night includono l'agente SIS Theron Shan, il Signore dei Sith Lana Beniko, il capitano Zakuulan Koth Vortena e l'ex Imperatore Eterno Arcann, tutti con una propria scena specifica.