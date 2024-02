Sylvester Stallone: Ryan Gosling come Nuovo Rambo?

Sylvester Stallone ha annunciato il suo successore per il ruolo di Rambo, e sembra che il candidato ideale sia Ryan Gosling. Dopo quasi quarant'anni dalla nascita della saga di Rambo, potrebbe essere ora per un revival con un nuovo volto al timone.

L'idea di Ryan Gosling come Rambo è emersa durante un episodio di 'The Tonight Show', dove Stallone, 77 anni, ha condiviso la sua benedizione per il giovane attore. Durante la trasmissione, Stallone ha raccontato di aver incontrato Gosling a cena e di aver capito che sarebbe stato il suo successore ideale per il ruolo. "Ryan mi ha detto di essere stato sempre affascinato da Rambo", ha condiviso Stallone, "e quando era bambino andava persino a scuola vestito da Rambo, nonostante le prese in giro degli altri. Questo mi ha fatto pensare che fosse il candidato perfetto per prendere il testimone".

Stallone ha scherzato sul fatto che lui e Gosling siano "l'esatto opposto", con Gosling che incarna il tipico aspetto "bello" di Hollywood, mentre Stallone è noto per la sua robustezza. Tuttavia, ha sottolineato che la passione di Gosling per il personaggio è ciò che lo ha convinto. "Per me è un sì", ha detto Stallone, "ma forse qualcuno potrebbe dire che è troppo bello per essere Rambo".

Questo passaggio di testimone potrebbe segnare un nuovo inizio per la saga di Rambo, portando freschezza e nuove interpretazioni a uno dei personaggi più iconici del cinema d'azione.