Trump nomina Mel Gibson e Sylvester Stallone ambasciatori per rilanciare Hollywood

Donald Trump ha annunciato la nomina di Mel Gibson, Sylvester Stallone e Jon Voight come ambasciatori speciali per Hollywood, definendoli figure chiave per il rilancio dell’industria cinematografica americana. Attraverso il social network Truth, il presidente eletto ha dichiarato: “È un onore annunciare che Mel Gibson, Sylvester Stallone e Jon Voight saranno ambasciatori speciali in un luogo grande ma molto tormentato, Hollywood, California”.

Trump ha sottolineato l'importanza di invertire la tendenza che ha visto Hollywood perdere terreno a livello internazionale: “Saranno i miei inviati speciali per rendere Hollywood ancora più grande, migliore e più forte. Negli ultimi quattro anni molti affari sono stati dirottati verso Paesi stranieri, ma con il loro talento lavoreremo per riportare l'età d'oro dell'industria cinematografica americana”.

I tre attori saranno incaricati di fornire suggerimenti per rilanciare Hollywood, con Trump che ha aggiunto: “Queste persone di grande talento saranno i miei occhi e le mie orecchie, e farò in modo di realizzare ciò che propongono”.

