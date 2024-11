Lily James protagonista del reboot di Cliffhanger senza Sylvester Stallone

Ildi "" procede, che non riprenderà il ruolo del soccorritore di montagna Gabe Walker. A 31 anni dall'uscita del film originale del 1993, diretto da Renny Harlin, la nuova versione vedecomee Pierce Brosnan nel ruolo di co-. La regia è affidata a Jaume Collet-Serra. Le riprese sono attualmente in corso in Austria e proseguiranno nelle Dolomiti. Il cast include anche Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba e Bruno Gouery. La sceneggiatura, basata su una storia di AnaAmirpour, è stata descritta come una rivisitazione di "Die Hard" in chiave padre-figlia. Brosnan interpreta Ray Cooper, un esperto alpinista che gestisce uno chalet di lusso nelle Dolomiti con la figlia Sydney. Durante un weekend con il figlio di un miliardario, vengono presi di mira da una banda di rapitori. Naomi (), figlia di Ray e ancora tormentata da un incidente di arrampicata passato, assiste all'attacco e fugge, dovendo affrontare le sue paure per salvare la famiglia. Il regista Collet-Serra ha sottolineato l'importanza di girare nelle Dolomiti con telecamere di grande formato per catturare l'ampiezza della storia, elogiando l'impegno dinell'apprendere l'arrampicata per il ruolo.