NUOVI EVENTI IN ARRIVO IN POKÉMON SLEEP E POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO

Per celebrare l’aggiunta del Lago Lapislazzuli, una nuova Area di Ricerca in Pokémon Sleep, si terrà un evento speciale nel gioco!



Questo evento dalla durata di due settimane prenderà piede da oggi fino alle 3:59 a.m. di lunedì 12 febbraio. Durante l’evento di inaugurazione, Dratini, Ralts e Stufful, che vivono sul Lago Lapislazzuli, appariranno anche sull’Isola Erbaverde. Dopo l’evento, questi Pokémon non appariranno più durante le ricerche degli stili di sonno sull’Isola Erbaverde (tranne quando si usa l’incenso di quel Pokémon).



Durante l’evento, attraverso missioni a tempo limitato potrai ottenere ottime ricompense come l’Aroma di Dratini, l’Aroma di Ralts e quella di Stufful. Le missioni a tempo limitato sono disponibili in tutte le aree; sono presenti due tipi di missioni:

1° settimana: da lunedì 29 gennaio alle 4:00 a.m. fino a lunedì 12 febbraio alle 3:59 a.m.

2° Settimana: da lunedì 5 febbraio alle 4:00 a.m. fino a Lunedì 12 febbraio alle 3:59 a.m.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto – Preparati a fronteggiare un potente Empoleon!



Empoleon apparirà durante una battaglia Raid Teracristal originata da cristalli neri a partire da venerdì 2 febbraio 2024 alle 00:00 UTC fino a domenica 4 febbraio 2024 alle 23:59 UTC, e poi nuovamente da venerdì 9 febbraio 2024 alle 00:00 UTC fino a domenica 11 febbraio 2024 alle 23:59 UTC.



Empoleon non può normalmente essere incontrato a Paldea e l’Empoleon che apparirà durante questo evento ha come Teratipo Ghiaccio. Preparati: questo Pokémon è un nemico formidabile e ha l’emblema della Forza Assoluta a dimostrarlo! Collabora assieme ai tuoi amici per sconfiggere questo potente Pokémon Tera.



Note:

Questo speciale Empoleon può essere catturato solo una volta per salvataggio. Se hai catturato questo Empoleon precedentemente durante un evento battaglia Raid Teracristal, non puoi catturarlo di nuovo. Se lo hai già catturato, puoi comunque partecipare alle battaglie Raid Teracristal contro Empoleon per ottenere altre ricompense.

Questo Empoleon potrebbe ricomparire in futuri eventi o diventare ottenibile attraverso altri metodi.

Per partecipare agli eventi battaglia Raid Teracristal, per favore scarica le ultime notizie dal Poké Portale, selezionando Poké Portale dal menù X, poi Regalo Misterioso e infine Controlla News dal Poké Portale. Non hai bisogno di un abbonamento a pagamento Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie dal Poké Portale.

Dopo aver completato certi eventi post partita, potrai trovare cristalli neri dei Raid Teracristal. Tuttavia, i giocatori che non hanno completato questi eventi possono comunque partecipare in queste battaglie Raid Teracristal unendosi ad altri Allenatori in modalità multiplayer.

È necessario un abbonamento a pagamento Nintendo Switch Online (venduto separatamente) per partecipare alle battaglie Raid Teracristal con altri Allenatori online. Si applicano condizioni. Scopri di più nintendo.com/switch-online