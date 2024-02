Dungeons & Dragons celebra il 50° anniversario

Tutto iniziò nel 1974, nella casa di un piccolo calzolaio sul Lake Geneva, nel Wisconsin. A quel tempo, generazioni di sognatori e amanti dell'avventura furono ispirati dalla pubblicazione della prima versione di Dungeons & Dragons. Il minuscolo testo nero e i disegni abbozzati stampati su quei primi opuscoli, negli anni sono diventati tomi splendidamente illustrati, artefatti fisici meticolosamente realizzati e strumenti digitali completi, tutti progettati per migliorare il cuore di D&D: riunirsi per raccontare storie fantastiche con amici e familiari. Ora custode di quell'eredità di gioco immaginifico, Wizards of the Coast è pronta a celebrare cinque decenni di giochi di ruolo fantasy nel 2024, coinvolgendo gli appassionati in eventi in tutto il mondo e offrendo giochi, intrattenimento e prodotti consapevoli della storia di D&D, per ispirare le generazioni a venire.

Lancia un D20 e gioca come preferisci!"D&D ha una ricca storia, un presente entusiasmante e un grande futuro", ha affermato Kyle Brink, Produttore Esecutivo del team che realizza D&D presso Wizards of the Coast. "Quest'anno li celebreremo tutti e tre con il cinquantesimo anniversario della prima pubblicazione di Dungeons & Dragons. Vi guideremo attraverso la realizzazione del gioco, porteremo nel gioco attuale alcune delle avventure classiche, visiteremo le ambientazioni più iconiche nel multiverso di D&D e daremo il via al futuro del gioco con i nuovi manuali base del 2024, che sono il cuore del gioco. Stiamo lavorando su tutto questo da un po' di tempo ormai. Sarà molto divertente".I festeggiamenti, che dureranno un anno, inizieranno a marzo 2024, quando gli appassionati di tutto il mondo potranno giocare insieme la stessa avventura ispirati dall’amore dei creatori di Dungeons & Dragons per la modalità di gioco in stile torneo. I fan potranno infatti sperimentare un estratto da una delle prossime uscite, "Descent into the Lost Caverns of Tsojcanth", nei negozi di giochi, nei centri comunitari, nelle biblioteche, nelle convention come la Gary Con e il PAX East, sui tavoli della cucina con scenari dipinti, nelle stanze di video chat, e su D&D Beyond. Un Dungeon Master sarà sempre disponibile, ovunque gli appassionati vogliano giocare.Il team di D&D ha una gamma entusiasmante di prodotti di consumo su licenza con i migliori partner di ogni categoria, per offrire ai fan molte opportunità di mostrare il loro amore per il gioco. Vedranno la luce calzature e abbigliamento di Converse e un set da costruzione ufficiale LEGO™ IDEAS completo di minifigure.Ma questo è solo l’inizio. Il 2024 celebrerà D&D con nuovi modi per migliorare l'immersione nel gioco, con un tavolo virtuale 3D, e nuovi modi per rimuovere ogni tipo di barriera al gioco, attraverso le nuove funzionalità di D&D Beyond. D&D parteciperà a una molteplice serie di spettacoli e convention nel 2024, per festeggiare insieme agli appassionati.

Il team ha in serbo molte cose, nascoste tra le maniche della sua Tunica dei Colori Scintillanti, che non è ancora pronto a rivelare, ma Wizards of the Coast è entusiasta di annunciare i seguenti nuovi prodotti in lingua inglese in arrivo nel 2024:

Vecna: Eve of Ruin Campagna di avventure Per personaggi di livello 10-20 Un'avventura ad alto rischio in cui il destino dell'intero multiverso sarà in bilico. Gli eroi inizieranno la loro avventura nei Forgotten Realms e viaggeranno verso Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance e Greyhawk, mentre si affannano per salvare l'esistenza dall'annientamento da parte del famigerato lich Vecna, che sta tessendo un rituale per eliminare il bene, annientare gli dei e soggiogare tutti i mondi. Data di pubblicazione in inglese: 21 maggio 2024 Data di pubblicazione in italiano: novembre 2024



Quests from the Infinite Staircase Antologia di avventure Per personaggi di livello 1-13 Questa antologia mette insieme sei avventure classiche di DUNGEONS & DRAGONS, aggiornandole per la quinta edizione del gioco. La Scalinata Infinita contiene porte che conducono a regni fantastici. È la casa del nobile genio Nafas, che ascolta i desideri espressi in tutto il multiverso e recluta eroi per realizzarli. Data di pubblicazione: 16 luglio 2024



Player’s Handbook (2024) Risorsa per il giocatore Porta il tuo gioco al livello successivo con il Player's Handbook rivisto del 2024. Più opzioni per i giocatori, organizzazione migliorata e aggiunte coinvolgenti alle regole della quinta edizione, lo rendono imprescindibile per la tua prossima campagna di Dungeons & Dragons. Data di pubblicazione: 17 settembre 2024



Dungeon Master’s Guide (2024) Risorsa per il DM Diventare Dungeon Master non è mai stato così facile come con la Dungeon Masters Guide rivista del 2024. Fai tuo il ruolo del Dungeon Master grazie agli esperti e ad un approccio accessibile e sapientemente realizzato per gestire le tue sessioni di gioco. Con più strumenti che mai, diventare il master del tuo multiverso sarà un gioco da ragazzi. Data di pubblicazione: 12 novembre 2024



Monster Manual (2025) Risorsa per il DM Il Monster Manual rivisto del 2025 ti offre la più vasta selezione di nemici da affrontare per i personaggi dei giocatori che sia mai stata assemblata nella storia del gioco. Più opzioni a tutti i livelli di gioco significano più modi per fornire le sfide che li faranno tornare al tuo tavolo ancora e ancora. Data di pubblicazione: 18 febbraio 2025







Le Chiavi del Caveau Aureo (15 marzo 2024) Una raccolta di 13 avventure a tema rapina proposte da una misteriosa organizzazione, per personaggi di livello 1-11.



Bigby presenta: La gloria dei giganti (giugno 2024) Unisciti al mago Bigby in un incredibile viaggio attraverso il mondo dei giganti e scopri nuove colossali opzioni per i personaggi.



Ritorna a Phandalin, l’amata località visitata nell’avventura “La Miniera Perduta di Phandelver" dello Starter Set, e scopri un complotto malvagio che coinvolgerà i personaggi di livello 1-12