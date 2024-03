IL GRUPPO LEGO INVITA I FAN A PARTIRE PER I REGNI DIMENTICATI CON IL NUOVO SET LEGO IDEAS DUNGEONS & DRAGONS - Il primo set LEGO Ideas DUNGEONS & DRAGONS, sviluppato in collaborazione con Wizards of the Coast- Disegnato da un 32enne fan di LEGO e di DUNGEONS & DRAGONS- Rilasciato in occasione del 50º anniversario di DUNGEONS & DRAGONS- Registrazione esclusiva della live LEGO DUNGEONS & DRAGONS Game Night con i giocatori esperti Anjali Bhimani, Luis Carazo e Ginny Di

in anteprima sul canale YouTube LEGO.com/DnD e DUNGEONS & DRAGONS

Oggi il Gruppo LEGO svela il set LEGO Ideas DUNGEONS & DRAGONS: Il racconto del Drago Rosso, l’esclusiva versione in mattoncini progettata da un fan dell'iconico gioco da tavolo. Rilasciato in occasione del 50° anniversario del gioco di ruolo, è il primo set dedicato alla saga e per crearne il design il Gruppo LEGO si è rivolto ai fan, lanciando una sfida sulla piattaforma LEGO Ideas.

Partendo da direttive co-sviluppate dal team Wizards of the Coast, oltre 600 fan LEGO hanno presentato design ispirati a DUNGEONS & DRAGONS, ma il vincitore è stato Lucas Bolt, 32enne di Amsterdam noto come BoltBuilds, che ha creato la sua versione del gioco in mattoncini. Lucas ha poi lavorato a stretto contatto con il team LEGO Design, per sviluppare l'ambientazione unica rappresentata nel set finale. Inoltre, il team Wizards of the Coast ha ideato per l’occasione un'avventura su misura.

Il set da 3.745 pezzi è incredibilmente dettagliato e comprende una taverna con un tetto rimovibile, così da poter vedere all'interno al livello superiore, una prigione e una torre. Sono incluse anche sei minifigure LEGO - Orc Rogue, Gnome Fighter, Elf Wizard e Dwarf Cleric, oltre a mostri costruiti in mattoncini, come un Occhio Tiranno (beholder), un Owlbear e una Bestia dislocante. In primo piano spicca anche il gigantesco drago rosso Cinderhowl, che i costruttori possono avvolgere intorno alla torre.

Il Gruppo LEGO si è rivolto alla community dei fan sulla piattaforma LEGO Ideas anche per progettare la copertina del libretto di istruzioni di costruzione del set. Il design vincente di Chris Yu presenta una battaglia epica utilizzando tecniche per creare profondità nell'immagine, mentre mostra il bene contro il male incentrato sull'iconico dado a 20 lati. Il progetto di Chris celebra i valori fondamentali del gioco, ovvero la collaborazione, la creatività e l’avventura.

Per celebrare il nuovo set, il Gruppo LEGO ha invitato i famosi giocatori di DUNGEONS & DRAGONS alla LEGO House per un'epica serata di gioco. Anjali Bhimani ha preso il ruolo di Dungeon Master ed è stato affiancato da Luis Carazo e Ginny Di, così come dal fan designer Lucas e dal designer LEGO Jordan Scott. Tutti hanno partecipato a un'avventura unica su un tavolo LEGO DUNGEONS & DRAGONS molto speciale. I fan possono guardare il video della serata su LEGO.com/dnd e sui canali YouTube e Twitch di DUNGEONS & DRAGONS il 6 aprile alle ore 18.00.

I fan hanno a disposizione anche un libro di avventura DUNGEONS & DRAGONS, creato per l’occasione da Wizards of the Coast e Gruppo LEGO per offrire un'esperienza di gioco completamente nuova e unica. Il volume è disponibile per LEGO Insiders in download digitale gratuito, o in versione tascabile con 2.700 punti Insider (fino ad esaurimento scorte). Il libro si trova anche su D&D Beyond insieme alle schede dei personaggi, a un dado digitale e altro ancora.

Commentando la sua ispirazione per il design, Lucas Bolt ha dichiarato: "Il tema DUNGEONS & DRAGONS, combinato con il mio amore per la storia, la fantasia e i giochi, mi ha spinto a creare un layout che desse la possibilità di giocare con diverse sfide ed esplorare percorsi. Mi sono divertito tantissimo a progettare questo modello ed è un vero privilegio vedere il mio design sviluppato in un set LEGO così dettagliato per celebrare i 50 anni di D&D”.

A proposito del design di Lucas, Jordan Scott, Design Manager di LEGO, ha dichiarato: "Il design di Lucas ha catturato perfettamente l’entusiasmo narrativo di qualsiasi gioco DUNGEONS & DRAGONS. Con il team Wizards of the Coast, siamo stati in grado di lavorare sul suo design per creare un'esperienza DUNGEONS & DRAGONS davvero autentica, ricca di dettagli che entusiasmeranno i fan attraverso il processo di costruzione e oltre".

"I mattoncini LEGO e DUNGEONS & DRAGONS sono stati utilizzati dai fan per generare storie e costruire avventure così a lungo che riunire questi due marchi creativi durante il nostro 50º anniversario sembrava un gioco da ragazzi", ha detto Dan Rawson, Global Play Lead su DUNGEONS & DRAGONS e RPG. "Con il fantastico set LEGO Ideas progettato da Lucas Bolt, il pacchetto avventura disponibile su D&D Beyond e la serie LEGO Minifigure in arrivo questo autunno, i fan avranno tante nuove scintille di immaginazione per divertirsi a creare storie fantasy insieme ad amici e familiari".

Il set LEGO Ideas DUNGEONS & DRAGONS: Il racconto del Drago Rosso è disponibile per LEGO Insiders dal 1º aprile 2024 nei LEGO Stores e su LEGO.com/dnd e per tutti dal 4 aprile 2024 al prezzo di 359.99 €. Inoltre, dal 1 al 7 aprile per ogni acquisto del set LEGO Ideas DUNGEONS & DRAGONS: Il racconto del Drago Rosso si riceverà un LEGO DUNGEONS & DRAGONS Mimic Dice Box in regalo.

Il libro delle avventure di DUNGEONS & DRAGONS sarà disponibile dal 1° aprile anche su LEGO.com/DND e D&D Beyond (insieme alle schede dei personaggi, un dado digitale e altro ancora). La serie di minifigure LEGO DUNGEONS & DRAGONS verrà lanciata a settembre 2024.

Dettagli del prodotto