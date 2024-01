Dungeons & Dragons - Le Chiavi del Caveau Aureo

Dungeons & Dragons - Raduna la tua banda migliore per portare a termine il colpo in Le Chiavi del Caveau Aureo









Questo manuale di D&D sarà la prima di quattro uscite in italiano, in arrivo nel 2024

Le Chiavi del Caveau Aureo contiene tredici esaltanti avventure a tema rapina , in cui gli avventurieri affronteranno missioni per conto di una misteriosa organizzazione conosciuta come Caveau Aureo. Queste missioni sono adatte a personaggi di livello compreso tra 1 e 11 e possono essere facilmente adattate per soddisfare le esigenze di qualsiasi gruppo: giocabili come avventure a sé stanti o come parte di una campagna completa . I Dungeon Master diventeranno la mente dietro le quinte, introducendo colpi di scena e sfide inaspettate lungo il percorso. Le Chiavi del Caveau Aureo condurrà l'intero gruppo in un viaggio indimenticabile e pieno di adrenalina.

Le Chiavi del Caveau Aureo sarà disponibile dal 15 marzo 2024.







Questa antologia sarà la prima di quattro uscite in italiano nel 2024. Gli appassionati potranno aspettarsi nuove opzioni per i personaggi, luoghi amati e avventure ad alto rischio nei mesi successivi. Le date di pubblicazione e ulteriori dettagli per ciascun prodotto verranno annunciati in prossimità di ogni lancio.







Line-up dei prodotti localizzati del 2024







Le Chiavi del Caveau Aureo

15 marzo 2024

Una raccolta di 13 avventure a tema rapina proposte da una misteriosa organizzazione, per personaggi di livello 1-11.





Bigby presenta: La gloria dei giganti

Giugno 2024

Unisciti al mago Bigby in un incredibile viaggio attraverso il mondo dei giganti e scopri nuove colossali opzioni per i personaggi.



Phandelver e l’Abisso: l’Obelisco Infranto



Settembre 2024

Ritorna a Phandalin, l’amata località visitata nell’avventura “ La Miniera Perduta di Phandelver " dello Starter Set , e scopri un complotto malvagio che coinvolgerà i personaggi di livello 1-12.

Da annunciare

Novembre 2024

Questa epica avventura porterà i giocatori attraverso il multiverso di D&D, restate sintonizzati per ulteriori informazioni.