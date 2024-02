Allerta meteo arancione in Campania e Lombardia

Oggi, domenica 11 febbraio 2024, l'Italia si prepara ad affrontare un'intensa perturbazione meteorologica che sta colpendo diverse regioni con forti piogge e venti intensi. L'allerta arancione per il rischio idrogeologico è stata emessa per la Campania e la Lombardia, mentre altre dieci regioni, dall'Abruzzo alla Sardegna, sono in allerta gialla.

Il sistema perturbato, di origine atlantica, continua a causare precipitazioni diffuse su vasta parte del territorio nazionale. La Protezione Civile avverte della possibilità di piogge diffuse, rovesci e temporali, soprattutto sulle regioni tirreniche del Sud, come Campania, Basilicata e Calabria, con rischio di forti grandinate e venti intensi.

Nel corso della giornata, si prevede anche un aumento dei venti occidentali, con intensità che potrebbero raggiungere livelli di burrasca su Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e altre regioni meridionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per oggi è stata valutata un'allerta arancione per il rischio idrogeologico su parte della Lombardia e della Campania, mentre l'allerta gialla riguarda settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. La popolazione è invitata a prestare massima attenzione e ad adottare le misure di sicurezza necessarie di fronte alle avverse condizioni meteorologiche.