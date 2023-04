The Street Fighter 6 Showcase, ospitato dalla leggenda del rap Lil Wayne, ha rilasciato nuove informazioni sul gioco in uscita, inclusi nuovi dettagli sul World Tour, battaglie avatar personalizzate, funzionalità di accessibilità, la roadmap dell'anno 1 e un demo che prende il via oggi su PlayStation5 e PlayStation®4, seguita dal suo rilascio su Xbox e Steam il 26 aprile! Esamineremo ogni annuncio di seguito (preparati, ce ne sono molti!) e assicurati di dare un'occhiata al gioco di persona quando uscirà il 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite vapore.





Benvenuti al giro del mondo

Abbiamo mostrato una location completamente nuova nel World Tour chiamata Nayshall, una nazione in via di sviluppo nascosta in un angolo remoto dell'Asia. Incontrerai i Maestri iconici e vivrai il mondo di Street Fighter ™ con il tuo avatar personalizzato mentre percorri le strade di Metro City, Nayshall e altri luoghi in tutto il mondo in questa nuova modalità storia per giocatore singolo.

Abbiamo anche introdotto una serie di elementi RPG. Puoi consumare oggetti e cibo durante la battaglia o nei ristoranti per recuperare vitalità, acquisire buff o infliggere debuff. Aumentando di livello il tuo avatar, guadagnerai punti abilità da spendere in un albero delle abilità per personalizzare ulteriormente il tuo set di mosse su misura.

Diventa uno studente dei tuoi Maestri preferiti, inclusi tutti i 18 personaggi di lancio, iscrivendoti al loro stile e imparando le loro mosse speciali! Aumenta i tuoi legami con i Maestri offrendo loro regali e completando le missioni. Combina tutto questo per sbloccare nuovi filmati mentre stabilisci connessioni personali con questi combattenti leggendari.





Mostra il tuo stile con battaglie avatar personalizzate

Costruisci il tuo personaggio unico in World Tour e poi vai in Battle Hub per unirti a Battaglie avatar personalizzate contro altri giocatori online! Usa il tuo avatar con lo stile di combattimento di Dhalsim, lo Screw Piledriver di Zangief e l'Hadoken di Ken o qualsiasi altra combinazione di abilità che hai imparato nel World Tour per mostrare il tuo stile di combattimento personale. Fai attenzione perché il tuo avversario potrebbe aver escogitato una tavolozza di mosse ancora più selvaggia.





Innovazione nell'accessibilità

Street Fighter 6 si impegna a supportare una maggiore accessibilità con un sound design innovativo che ti dice quanto sei lontano dal tuo avversario, il livello di altezza degli attacchi, se un attacco è un cross-up, quanto Drive Gauge rimane e altro ancora.

Sia per i nuovi arrivati ??che per i veterani, ci sono tutorial, guide ai personaggi e prove combinate arricchiti, che forniscono una solida base per ogni personaggio.

Il nostro terzo tipo di controllo da abbinare a Classico e Moderno è Dinamico, in cui puoi scatenare le mosse appariscenti di un personaggio premendo il pulsante di attacco automatico e facendo in modo che l'IA assista i tuoi attacchi e le tue combo!





Esperienze di giochi di combattimento classici con un po' di pepe in più

La modalità Arcade è una modalità per giocatore singolo in cui affronterai il computer e imparerai di più sulla storia di ogni lottatore. Completa la modalità Arcade con ogni personaggio per sbloccare e visualizzare bellissime illustrazioni nella Galleria. I tuoi punteggi possono anche essere caricati nelle classifiche online!

Gioca contro altri giocatori o contro il computer creando una squadra composta da un massimo di 5 personaggi e personalizza il formato della partita a tuo piacimento, ad esempio Eliminazione singola, Doppio e Squadre.

Extreme Battle introduce set di regole che dovrai seguire, insieme a funzioni divertenti come Running Bulls o la nostra versione speciale di patata bollente. Gioca in Extreme Battle per saperne di più sulle basi del gioco o per scatenare il caos a una festa.

Gioca online contro altri giocatori creando una stanza personalizzata. I quattro armadi virtuali nella stanza possono essere impostati su One on One, Extreme Battle o Training. Le stanze personalizzate ora possono includere fino a 16 giocatori alla volta e rendono l'allenamento online e lo spettacolo delle partite più facili che mai!





Gareggia contro il mondo

Tornano le partite classificate e abbiamo adottato misure per ridurre la pressione di perdere una partita in determinati gradi. Per prima cosa, abbiamo aggiunto una funzione di protezione una tantum per chi ha raggiunto il grado Diamante e inferiore. Successivamente, i Rookie non perderanno più League Point in caso di sconfitta per incoraggiare il gioco online. Infine, i giocatori di livello Ferro-Oro e Maestro non incorreranno in retrocessioni di Lega. Ogni personaggio ha anche il proprio grado individuale, quindi provare nuovi personaggi nelle partite classificate è più accessibile che mai.





Aspetta - c'è di più!

Per celebrare l'intera serie di Street Fighter , stiamo introducendo la funzione Battle Damage! Durante i combattimenti, i personaggi diventeranno più sudati, svilupperanno tagli e lividi, insieme ad altri segni di accese battaglie che appariranno sui loro volti e vestiti. Questo è disponibile solo in alcune modalità offline e può essere disattivato in Impostazioni.

Abbiamo mostrato come i giocatori possono creare un club nel Battle Hub per giocare con gli amici e trovare giocatori che la pensano allo stesso modo. Personalizza l'emblema del tuo Club e disegna una divisa che solo i membri del tuo Club possono sfoggiare.





Preparati per l'anno 1 con quattro nuovi personaggi!

Rashid of the Turbulent Wind, che ha debuttato in Street Fighter ™ V , ritorna nell'estate 2023. L'enigmatico AKI entra nel roster nell'autunno 2023. Anche Ed, il giovane comandante di Street Fighter V, torna all'attacco all'inizio dell'inverno 2024. E infine , la leggenda in persona, la bestia, il trascendente Akuma imperverserà in Street Fighter 6 nella primavera del 2024! Tutti e quattro questi personaggi saranno inclusi come Masters in World Tour dopo il loro rilascio e sono inclusi anche nelle edizioni Deluxe e Ultimate di Street Fighter 6 .





Dimostrazione disponibile ora

Accendi la tua PlayStation 5 o PlayStation 4 e gioca subito alla demo! I giocatori su Xbox Series X|S o PC avranno accesso a partire dal 26 aprile alle 08:00 BST/09:00 CEST. Puoi imparare le meccaniche di battaglia di base dal Tutorial e praticare le mosse e lo stile di combattimento di Luke e Ryu nella Guida del personaggio. Immergiti nei primi momenti del World Tour in cui puoi sperimentare la funzione di creazione di avatar profondi. Gli avatar personalizzati possono essere trasferiti al gioco completo della stessa piattaforma una volta rilasciato!





Ci auguriamo che lo Showcase di Street Fighter 6 vi sia piaciuto e non vediamo l'ora di partecipare con tutti a partire dal 2 giugno.

