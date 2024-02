Grazie a GeForce NOW ogni dispositivo si trasforma in un PC Gaming da sogno!

I festeggiamenti per il quarto anniversario della piattaforma più famosa di cloud gaming continuano con il lancio di ‘The Inquisitor

In arrivo 7 nuovi incredibili giochi

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA continua le celebrazioni del 4° anno di GeForce NOW con l’arrivo di 7 nuovi giochi sul cloud e uno sconto riservato ai soli utenti per il Logitech G Cloud, uno dei tanti dispositivi supportati da GeForce NOW. Fate in modo di essere tra i primi 500 utenti a usufruire della promo per ottenere il 20% di sconto sul dispositivo attraverso il portale GeForce NOW Rewards , grazie ai nostri amici Logitech.

Inoltre, The Inquisitor di Kalypso Media è in uscita da oggi sul cloud e, proprio in occasione del lancio, Marco Nier, head of marketing and public relations di Kalypso Media ci ha augurato così un buon anniversario: “ Congratulazioni per questi quattro anni di servizio, in cui i giocatori hanno avuto la possibilità di giocare ovunque e in qualsiasi momento ”, aggiunge: “Siamo lieti di unirci ai festeggiamenti, celebrando l’impegno a portare i giochi di AAA ai giocatori— un brindisi ai futuri capitoli di questa grande avventura di cloud-gaming!”

Di seguito la lista dei giochi in arrivo questa settimana: