GFN Thursday - 60 nuovi titoli

GFN Thursday presenta la lineup di ottobre con ben 60 nuovi titoli, tra cui Assassin’s Creed Mirage e Forza Motorsport

Il primoGFN Thursday del mese ci porta a svelare la nostra spettacolare lista di giochi in arrivo nel corso di ottobre. Ritagliatevi del tempo per i nuovi titoli in arrivo, tra cui gli attesissimiForza Motorsport, Assassin’s Creed Mirage, Cities: Skylines II, Hellboye altri ancora che verranno lanciati al day one nel cloud.

Ecco una panoramica su ciò che vi aspetta:

A ottobre arriveranno 60 nuovi giochi

29 saranno disponibili a partire da questa settimana

21 al day one

Verranno aggiunti tanti titoli dal PC Game Pass e il Microsoft Store

Inoltre, i giocatori diWorld of Warships potranno partecipare a una challenge speciale per guadagnare gift in-game, solo per gli utenti diGeForce NOW.

Un “salto” nel Cloud

Fate un “salto della fede” nell’acclamato franchisedi Assassin's Creed di Ubisoft, con Assassin's Creed Mirage, lanciato questa settimana sul cloud e concepito come un omaggio ai primi amatissimi giochi della serie. Ambientato nella Bahgdad del IX secolo, scenario perfetto per scalare alte torri e fare parkour sui tetti, calatevi nei panni del ladro di strada diciassettenne Basim Ibn Is'haq mentre impara a diventare un maestro assassino.

Naviga lontano…con i nuovi titoli

Non perdetevi l'eventoWorld of Warships dal 5 al 9 ottobre, riservato agli utenti di GeForce NOW. Coloro che completeranno una serie di challenge in-game otterranno speciali ricompense nel gioco e una prova dell’abbonamentoGeForce NOW Priority della durata di un giorno.

Di seguito i 29 giochi che arriveranno questa settimana:

Battle Shapers (Nuovo lancio su Steam , 3/10)

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (Nuovo lancio su Steam , 3/10)

Station to Station (Nuovo lancio su Steam , 3/10)

The Lamplighter’s League (Nuovo lancio su Steam , Xbox e disponibile su PC Game Pass, 3/10)

Thief Simulator 2 (Nuovo lancio su Steam , 4/10)

Heads Will Roll: Reforged (Nuovo lancio su Steam , 4/10)

Assassin’s Creed Mirage (Nuovo lancio su Ubisoft , 5/10)

Age of Empires II: Definitive Edition ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Arcade Paradise ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

The Ascent ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

Citizen Sleeper ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Dicey Dungeons ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Godlike Burger ( Epic Games Store )

Greedfall ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

Hypnospace Outlaw ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Killer Frequency ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

Lonely Mountains: Downhill ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Metro 2033 Redux ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

Metro: Last Light Redux ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

MudRunner ( Xbox , available on Microsoft Store)

Potion Craft: Alchemist Simulator ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Shadow Gambit: The Cursed Crew ( Epic Games Store )

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Soccer Story ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

SOMA ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

Space Hulk: Tactics ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

SpiderHeck ( Xbox , disponibile su PC Game Pass)

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

