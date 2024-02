Vactidy - su Amazon sconti super convenienti

Aspirapolveri performanti in promozione a meno di 100 euro

Vactidy, brand di elettrodomestici specializzato in dispositivi facili da usare, convenienti e resistenti, propone le sue due ultime aspirapolveri senza fili in sconto su Amazon. Blitz V8 Pro e Blitz C6 si fondono armoniosamente con la casa e si adattano perfettamente a chi conduce uno stile di vita dinamico, puntando a trasformare il concetto di pulizia domestica in un'esperienza smart e intuitiva.







Vactidy Blitz V8Pro è il nuovo aspirapolvere pratico e potente con diverse tecniche di filtraggio della polvere. Grazie all'implementazione di nuove spazzole e alla tecnologia EasyGrab, Blitz V8Pro garantisce una pulizia efficace su ogni superficie, mentre il design autoportante dell'aspirapolvere consente di fermarsi e riprendere la pulizia in qualsiasi momento. La tecnologia CycloneFlow multi-cono, invece offre una potente aspirazione a 4 stadi a 160 W e un filtraggio efficiente delle particelle di polvere, il tutto con una rumorosità di soli 66dB.







Il prezzo originario di 109,00 euro sarà scontato:

· Dl 26 febbraio al 3 marzo del 10%, per un prezzo finale di soli 99 euro, a questo link Amazon





Vactidy Blitz C6 è un’aspirapolvere a filo efficiente progettata per semplificare le attività quotidiane di pulizia. Dotata di un motore a spazzole da 600 W, offre una potenza di aspirazione massima di 18 kPa, che consente rimuovere senza sforzo vari tipi di polvere e detriti da diverse superfici. Il sistema di filtraggio efficiente a tre strati (filtro a rete superiore, un filtro a spugna e un filtro HEPA) cattura il 99,97% delle particelle di polvere ed espelle aria purificata anallergica. Il cavo di alimentazione di 7 metri ed il serbatoio capiente di 800 ml consentono di impegnarsi in sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.





Il prezzo originario di 79 euro sarà scontato: