Offerte e sconti Imperdibili su Prodotti Eufy e Anker su Amazon da 20 al 25 Marzo

Gli appassionati di tecnologia e sicurezza domestica possono gioire grazie alle offerte su Amazon per i prodotti delle marche Eufy e Anker. Le recensioni dei clienti confermano l'alta qualità dei prodotti Eufy, con una valutazione media di 3,9 su 5 su Trustpilot. Per quanto riguarda Anker, la marca offre una vasta gamma di accessori elettronici, inclusi power bank, caricabatterie e cavi, che spesso sono soggetti a promozioni e sconti.

eufy Security SoloCam S220

La telecamera eufy Security SoloCam S220 (sconto 46%) è un dispositivo di sicurezza senza fili per esterni con risoluzione video 2K, grado di protezione IP67, non richiede canone mensile e è compatibile con Alexa. Non necessita di HomeBase, è alimentata ad energia solare e può essere montata a parete.

eufy Clean L60 Robot Aspirapolvere

L'eufy Clean L60 è un robot aspirapolvere (sconto 24%) con una potenza di aspirazione massima di 5000 Pa, dotato di navigazione laser iPath per una pulizia efficiente su diverse superfici, capace di superare dislivelli fino a 20 mm. Non ha la funzione di aspirazione e lavaggio 2 in 1 e possiede un contenitore per la polvere da 350 ml, ma non include una stazione di svuotamento automatico.

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2

Lo speaker Bluetooth portatile Anker SoundCore 2 (sconto 26%) offre suono stereo da 12W, tecnologia Bluetooth 5, funzione BassUp, è impermeabile con certificazione IPX7, ha fino a 24 ore di autonomia e supporta l'associazione stereo WiFi. È progettato per l'uso in casa, all'esterno e in viaggio, con dimensioni di 16,51 x 5,59 x 4,57 cm e un peso di 357,2 grammi. La batteria ha una capacità di 5200 mAh.

Anker Power Bank Ricarica Rapida

L'Anker Power Bank Ricarica Rapida - 737 (PowerCore 24K) (sconto 24%) è una batteria esterna da 24000 mAh con 3 porte e una potenza di 140 W. Dispone di un display digitale ed è compatibile con dispositivi come iPhone 15/14, Samsung, MacBook, Dell, e altri. È classificato come Climate Pledge Friendly, indicando che possiede certificazioni di sostenibilità affidabili.

Anker 325 Power Bank

L'Anker Powerbank 325 (PowerCore 20K II - sconto 24%) è una batteria esterna da 20.000 mAh con una porta USB-C per input e output, offrendo una potenza massima di 15 W. È compatibile con dispositivi come iPhone, Samsung e altri. Presenta un design solido e compatto, disponibile in colore bianco, ed è certificato da ClimatePartner per le sue soluzioni pratiche contro il cambiamento climatico.

Anker Caricatore Magsafe Cube 3 in 1 con MagSafe

L'Anker Caricatore Magsafe Cube 3 in 1 (sconto 20%) con MagSafe è un caricatore wireless richiudibile che supporta la ricarica rapida fino a 15 W. È compatibile con iPhone 14/13/12, Apple Watch Series 1-8/Ultra e AirPods Pro/3/2. Include un caricatore USB-C da 30 W. Il prodotto è certificato da ClimatePartner per il suo impegno contro il cambiamento climatico, con numero di certificazione 743M8T.