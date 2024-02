Padre aggredisce insegnante in scuola: l'incidente a Reggio Calabria

Dopo una discussione sulla condotta del figlio, l'uomo si rivolge all'insegnante con tono minaccioso, scatenando una violenta aggressione.

Un uomo di 34 anni è stato convocato a scuola per discutere della condotta del figlio, coinvolto in un litigio durante l'educazione fisica. Arrivato all'istituto, ha aggredito l'insegnante con tono minaccioso, sbattendolo contro un muro e afferrandolo per il collo, lamentando che la famiglia del ragazzo non doveva essere disturbata. Fortunatamente, l'insegnante non ha riportato traumi significativi, ma ha comunque optato per cure mediche. I carabinieri locali hanno identificato l'aggressore, che verrà denunciato per lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.