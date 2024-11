16enne violentata mentre va a scuola: 49enne arrestato a Reggio Calabria

La giovane, diretta a piedi verso scuola, è stata avvicinata dall’uomo che, trattenendola contro la sua volontà, l'ha violentata. Grazie alla presenza sul posto e al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri, che notava quanto stesse accadendo, la ragazza, che nel frattempo era riuscita a divincolarsi, è stata immediatamente soccorsa e l’uomo è stato bloccato, impedendo quindi che proseguisse nel suo agire.

La vittima, visibilmente scossa, è stata accompagnata presso la Caserma dei carabinieri dove, insieme alla madre, ha sporto una denuncia formale contro il suo aggressore. Nel frattempo, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Reggio Calabria su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha avviato un procedimento per fare piena luce sull’accaduto. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali precedenti comportamenti analoghi da parte dell’uomo e verificare se possano esserci altre vittime.

