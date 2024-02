WWE 2K24: Post Malone - colonna sonora

La superstar della musica Post Malone cura la colonna sonora di WWE 2K24 e si unisce al roster dei personaggi giocabili

Il produttore esecutivo della colonna sonora sarà disponibile per l'acquisto nel pacchetto di contenuti scaricabili successivo al lancio.

Oggi 2K ha annunciato la colonna sonora di WWE 2K24, curata dall'icona della musica Post Malone. Fan dichiarato sia della WWE che del franchise WWE 2K, Post Malone ha assunto il ruolo di produttore esecutivo della colonna sonora e ha messo insieme una collezione eclettica di canzoni di diversi generi, tra cui rock, country, rap, musica elettronica e pop. Oltre a occuparsi della colonna sonora, la superstar della musica apparirà anche come personaggio giocabile in WWE 2K24 e sarà disponibile per l'acquisto in un pacchetto di contenuti scaricabili post-lancio.

"Il segreto di una grande colonna sonora di un videogioco è avere qualcosa per tutti e per ogni stato d'animo. Ti fa emozionare e ti fa venire voglia di giocare", ha dichiarato Post Malone. "È stato un vero spasso. Abbiamo un sacco di idee fantastiche, sono davvero entusiasta ".

"La passione di Austin per la musica si manifesta pienamente con gli artisti e le canzoni che ha scelto per WWE 2K24, che riflettono accuratamente l'attuale panorama sonoro della WWE", ha dichiarato Neil Lawi, Head of Music della WWE. "È stato molto divertente lavorare al suo fianco per dare vita a tutto questo e soprattutto assistere all'emozione che gli procura. E siamo solo all'inizio".

La soundtrack di WWE 2K24 si compone di 12 canzoni, tra cui:

? Post Malone - Chemical;

? Post Malone - Laugh It Off;

? 100 gecs - Hand Crushed By A Mallet;

? Busta Rhymes - Put Your Hands Where My Eyes Can See;

? Colter Wall - Motorcycle;

? Grimes - Genesis;

? Militarie Gun - Do It Faster;

? Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - Big Rig;

? Speed - Not That Nice;

? Turnstile - Mystery;

? Tyler Childers - House Fire;

? Yeat - Bëttr 0ff.

WWE 2K24 sarà disponibile in tre versioni:

• L’Edizione Deluxe sarà disponibile in formato digitale in tutto il mondo, e fisicamente negli Stati Uniti e in territori selezionati, martedì 5 marzo 2024*, e sarà disponibile fisicamente nel resto del mondo venerdì 8 marzo 2024;

• La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile - solo in formato digitale - in tutto il mondo martedì 5 marzo 2024;

• L’Edizione Standard e l’Edizione Digitale Standard Cross-Gen saranno disponibili in tutto il mondo venerdì 8 marzo 2024.

Ulteriori informazioni sul roster di WWE 2K24, sulle valutazioni delle Superstar, sui contenuti scaricabili e altro ancora saranno condivise a breve.