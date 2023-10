La Colonna Sonora di Armored Core VI Fires of Rubicon è disponibile

L’etichetta musicale Bandai Namco Game ha rilasciato oggi la Colonna Sonora Originale diARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON su tutte le piattaforme globali di streaming.

L’album è stato composto da un team di FromSoftware che includeKota Hoshino, che ha già lavorato a diverse colonne sonore della serie, e Shoi Miyazawa e Takashi Onodera del Sound Team di FromSoftware.

La colonna sonora contiene 47 brani, per oltre 2 ore di ascolto, per accompagnare i giocatori durante le battaglie sul pianeta Rubicon 3.

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, il più recente capitolo del franchise di ARMORED CORE di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., ha regalato ai fan, sin dal suo lancio ad agosto,battaglie rapidissime e omnidirezionali con i mecha, una personalizzazione approfondita ed emozionanti boss fight.

La Colonna Sonora Originale diARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON è disponibile in tutto il mondo su iTunes, Apple Music, Spotify e altre principali piattaforme di streaming.

