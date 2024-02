Strada chiusa a Cormano per fuga di gas in cantiere

Emergenza gas a Cormano: intervento immediato sul cantiere. Questa mattina, nel cantiere di via Brodolini a Cormano, si è verificata una fuga di gas durante i lavori del progetto "Città spugna". Secondo quanto comunicato dalla giunta comunale, la rottura di una conduttura del gas ha scatenato l'emergenza.

L'intervento delle autorità

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e i tecnici competenti per gestire la situazione. La priorità è risolvere la fuga il prima possibile. Nel frattempo, la circolazione su via Brodolini, già limitata per il cantiere, è stata temporaneamente chiusa per garantire la sicurezza della zona.