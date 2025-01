Grave incidente stradale ad Ancona: due morti e fuga di gas

Ad Ancona, in via Esino, un incidente stradale ha coinvolto tre automobili, causando la morte di due persone. Durante lo scontro, una cabina di distribuzione del gas metano a media pressione è stata danneggiata, provocando una significativa fuga di gas.

Il Comune di Ancona ha diffuso un avviso urgente, invitando i residenti delle zone di via Lambro e via Esino a non uscire di casa e a mantenere le finestre chiuse. Le autorità hanno chiuso al traffico queste strade per garantire la sicurezza pubblica. Nonostante le chiusure, la strada verso l'ospedale regionale e la superstrada rimane percorribile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per gestire l'emergenza. La fornitura di gas è stata interrotta all'ospedale regionale e nelle abitazioni circostanti per prevenire ulteriori rischi.

Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area e ripristinare i servizi interrotti. Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni fornite e di evitare la zona interessata fino a nuovo avviso.

