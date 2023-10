JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH sarà disponibile dal 2 febbraio

in JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, i giocatori potranno selezionare le proprie squadre 2 contro 2, ognuna capace di eseguire una vasta gamma di potenti attacchi e combo. Infatti, a seconda della combinazione di personaggi scelta sarà possibile avere dinamiche di poteri e sinergie davvero uniche. Completando le battaglie, i giocatori potranno aumentare il livello di potenza del proprio lottatore, sbloccando attacchi sempre più potenti man mano che avanzeranno nel gioco.

Nel nuovo trailer, potrai scoprire maggiori dettagli sulle caratteristiche di questo gioco.

Per il trailer italiano

https://youtu.be/r2jISDTk-_k

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASHoffrirà una modalità storia basata sulla prima stagione dell'anime e Jujutsu Kaisen 0, consentendo ai giocatori di affrontare nemici impegnativi in intensi combattimenti 2 contro 2. Per mettere alla prova le numerose abilità maledette insieme o contro gli amici, al lancio saranno disponibili anche una modalità competitiva e cooperativa online, che consentiranno di fare squadra con altri utenti e affrontare avversari in tutto il mondo in battaglie occasionali o classificate.

Per mostrare le proprie tecniche di combattimento con stile, sarà possibile sbloccare una vasta gamma di costumi per i personaggi giocabili, avanzando nel gioco o con i prossimi DLC, insieme ad alcune "face card" con cui aggiornare il proprio profilo online!

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASHsarà disponibile in tre edizioni differenti:

Standard Edition

Gioco base

Bonus per il pre-ordine Set completo Jujutsu High First-Year

Digital Deluxe Edition

Gioco base

Bonus per il pre-ordine Set completo Jujutsu High First-Year

DLC: Hidden Inventory/Premature Death

Minigioco di baseball Jujusta 2024

Digital Ultimate Edition

Gioco base

Bonus per il pre-ordine Set completo Jujutsu High First-Year

DLC: Hidden Inventory/Premature Death

Minigioco di baseball Jujusta 2024

Artbook e colonna sonora digitali

DLC: Set completo Anime Theme 1



È ora possibile prenotare il gioco, tranne la versione digitale per Nintendo Switch che sarà disponibile più avanti.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH

sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam!

