STAR COMICS ANNUNCIA LE NOVITÀ DELL'ESTATE 2024

L’estate 2024 si preannuncia ricca di novità per gli appassionati delle storie manga che hanno segnato intere generazioni: da nuove edizioni di grandi classici ad avventure inedite di personaggi ormai entrati nei cuori dei fan, il catalogo di Star Comics è pronto ad accogliere un ventaglio di opere che promettono di trasportare i lettori in universi emozionanti e pieni di sorprese.



In arrivo anche l’anime comics tratto dal film record d’incassi al cinema ONE PIECE FILM: RED, che permetterà ai fan dell’universo di Eiichiro Oda di tuffarsi nuovamente nelle rocambolesche avventure di Rufy e la sua ciurma. Il primo volume di ONE PIECE FILM: RED - ANIME COMICS catapulterà i lettori nel cuore dell'azione con Uta, la misteriosa cantante con una voce capace di meraviglie, pronta a svelare la sua identità in un concerto senza eguali. La notizia si diffonde per tutti i mari, raggiungendo ogni angolo del vasto mondo di One Piece e convogliando un pubblico eclettico e sterminato, che vede coinvolti non solo i famigerati Pirati di Cappello di paglia ma anche influenti membri della Marina. Eppure, la voce incantatrice di Uta cela un segreto così potente da costringere Rufy, insieme a Shanks il Rosso, a intervenire, in una sfida che potrebbe sconvolgere il destino del mondo.





Anche il dinamico mondo di My Hero Academia continuerà ad espandersi con l’arrivo di due pubblicazioni imperdibili tratte dal terzo film, World Heroes Mission. L’anime comics porterà a nuova vita l’azione e il dramma del film, mentre il romanzo porterà i lettori nel cuore emotivo della storia, esplorando in profondità le sfide affrontate dagli eroi. In World Heroes Mission, l’organizzazione terroristica nota come “Humarise”, che crede che i quirks siano una malattia che porterà alla distruzione dell’umanità, è pronta ad attuare il suo piano catastrofico che rischia di causare la morte di milioni di persone. Deku, Bakugo e Todoroki, tirocinanti presso l'Agenzia di Endeavor, si troveranno al centro di una battaglia globale ad alto tasso di adrenalina, mantenendo allo stesso tempo gli elementi emotivi e di sviluppo dei personaggi che sono caratteristici della serie. L'introduzione di nuovi personaggi e l’ampliamento dell’universo di My Hero Academia al di là del Giappone aggiungono freschezza e dinamismo alla storia, rendendola accattivante sia per i fan di lunga data sia per i nuovi lettori, offrendo un'esperienza coinvolgente e arricchita.





Infine, per tutti coloro che amano gli shonen, l’emozionante serie Welcome to the Ballroom di Tomo Takeuchi farà il suo ritorno nelle librerie con un’edizione speciale: il decimo volume sarà infatti disponibile sia in edizione regular che in una straordinaria edizione variant cover, con una copertina raffigurante un’illustrazione inedita in Italia. Per celebrare l'uscita di questo volume, ogni copia includerà inoltre due esclusive illustration card, rendendo questa edizione un vero tesoro per gli appassionati del manga. Con il suo stile artistico accattivante e una narrazione coinvolgente, Welcome to the Ballroom è una serie che cattura l'essenza della passione e del superamento dei propri limiti, perfetta per chiunque sia alla ricerca di una storia intensa e capace di ispirare. Sarà un’estate fatta di viaggi indimenticabili tra le pagine, all’insegna dell’avventura e della scoperta!