Scott Snyder e Tula Lotay al Star Comics Lucca Comics & Gamers 2024

Scott Snyder sarà ospite di Star Comics, in collaborazione con SaldaPress, in occasione della più importante manifestazione italiana dedicata alla cultura pop. Annunciata un’altra special guest, Tula Lotay, autrice e disegnatrice che ha lavorato con lo sceneggiatore americano all’opera Barnstormers – A Ballad of Love and Murder,presentata in occasione dello Scottobre, l’iniziativa dell’etichetta Astra che celebrerà Scott Snyder attraverso la pubblicazione, per la prima volta in italiano, di quattro fumetti realizzati dalla star dei comics americani. Anche quest’anno Lucca Comics & Games promette di essere epicentro di un dialogo vivace e stimolante tra artisti e appassionati, consolidando il suo ruolo di catalizzatore culturale e punto di riferimento per chi desidera immergersi a pieno nella cultura pop. In questo clima di grande attesa ed entusiasmo, alla conferenza stampa di lancio dell’edizione 2024, sono stati annunciati per Star Comics due ospiti d’eccezione: Scott Snyder (in collaborazione con SaldaPress) e Tula Lotay.I due autori recentemente hanno collaborato alla miniserie Barnstormers – A Ballad of Love and Murder, in uscita per Star Comics il prossimo 15 ottobre. Una storia incredibile tra avventura e romance che lo scorso anno ha trionfato nella categoria Best Digital Comic ai Will Eisner Awards 2023, uno tra i più prestigiosi premi americani dedicati al mondo del fumetto.In particolare, Scott Snyder, con la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2024, coronerà lo Scottobre, l’iniziativa speciale a lui dedicata da Star Comics. Questo evento rappresenterà il culmine di un mese ricco di uscite editoriali, che vedrà la pubblicazione di ben quattro nuove opere. Lo Scottobre celebra il talento e la creatività di Snyder, offrendo ai fan l'opportunità di immergersi nei suoi universi narrativi attraverso una serie di nuovi titoli che promettono di arricchire ulteriormente la sua già impressionante carriera.Parallelamente al suo lavoro per DC, per cui ha scritto alcune delle saghe più memorabili di Batman e della Justice League, Snyder, insieme ai migliori disegnatori del fumetto americano, ha lavorato a titoli come We Have Demons, Clear, Night of the Ghoul, Nocterra e Undiscovered Country. Tula Lotay, pseudonimo di Lisa Wood, collabora sia come autrice che come illustratrice con i principali editori comics tra cui Marvel, DC, Image Comics, BOOM! Studios, e con case di produzione cinematografiche internazionali come Warner Bros., Disney e Amazon Studios. Per il suo lavoro su Barnstormers, è stata nominata ai Will Eisner Awards 2024 nella categoria Best Penciller/Inker. I due autori saranno presenti a Lucca Comics & Games 2024 per incontrare i fan e partecipare a sessioni di firma copie. Ulteriori dettagli sulle attività a cui gli autori parteciperanno e sulle modalità con cui incontreranno il pubblico saranno svelati in seguito.