GeForce NOW compie 4 anni!

27 nuovi giochi in arrivo e altre sorprese nel corso del mese



L’atmosfera sul Cloud si scalda ancora con ‘Diablo IV’ e ‘Overwatch 2’ alla guida dei cinque giochi che si aggiungeranno alla lista



Quest’anno bisestile segna il quarto anniversario di GeForce NOW, il servizio di cloud gaming che offre ai giocatori la possibilità di trasmettere in streaming giochi completi per PC su quasi tutti i dispositivi con prestazioni elevate. Unitevi ai nostri festeggiamenti nel corso del mese con l’arrivo di entusiasmanti giochi e tante altre novità seguendo il nostro blog GFN Thursday e il nostro hashtag celebrativo #4YearsofGFN sui nostri profili di Instagram e Threads.Inoltre, questo è il primo GFN Thursday del mese e questo significa ancora più notizie e informazioni per i nostri gamer: 27 nuovi giochi in arrivo, inclusi i prossimi giochi di Blizzard Entertainment, Diablo IV e Overwatch 2, in testa ai 5 nuovi giochi disponibili per lo streaming questa settimana. Inoltre, quasi la metà dei giochi che si aggiungeranno questo mese sono uscite al day 1, tra cui Skull and Bones, The Inquisitor, Nightingale, Myth of Empires e altri ancora.In più, Spike Chunsoft ha confermato che i suoi giochi rimarranno su GeForce NOW con 14 dei loro titoli disponibili per lo streaming in qualsiasi momento.Che stiate combattendo negli inferni ardenti di Diablo IV o nelle battaglie di Overwatch 2, questa settimana avrete a disposizione ancora più azione grazie ai cinque nuovi giochi in arrivo sulla libreria di GeForce NOW:Bang-On Balls: Chronicles (Steam)Diablo IV (Steam)Overwatch 2 (Steam)RAGE (Steam)RAGE 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)Date anche un’cchiata a cosa arriverà durante il mese di febbraio:Stormgate (Demo su Steam, disponibile dal 5-12 febbraio durante il Steam Next Fest)The Inquisitor (Nuovo rilascio su Steam, Feb. 8)Banishers: Ghosts of New Eden (Nuovo rilascio su Steam, 13/02)Solium Infernum (Nuovo rilascio su Steam, 14/02)Skull and Bones (Nuovo rilascio su Ubisoft, 16/02)The Thaumaturge (Nuovo rilascio su Steam, 20/02)Myth of Empires (Nuovo rilascio su Steam, 21/02)Terminator: Dark Fate - Defiance (Nuovo rilascio su Steam, 21/02)Nightingale (Nuovo rilascio su Steam, 22/02)Garden Life: A Cozy Simulator (Nuovo rilascio su Steam, 22/02)Pacific Drive (Nuovo rilascio su Steam, 22/02)STAR WARS: Dark Forces Remaster (Nuovo rilascio su Steam, 28/02)Welcome to ParadiZe (Nuovo rilascio su Steam, 29/02)Aragami 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)dotAGE (Steam)Fort Solis (Steam)Katamari Damacy REROLL (Steam)Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)Tales of Arise (Steam)Tram Simulator Urban Transit (Steam)The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)