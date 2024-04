The Elder Scrolls Online compie dieci anni e approda su GeForce NOW

GeForce NOW continua ad espandersi: da oggi, per la prima volta l'abbonamento Ultimate è disponibile per i giocatori in Giappone, aggiungendosi alla lista crescente di 110 paesi supportati. Inoltre, Street Fighter 6 e Resident Evil Village di Capcom arriveranno su GeForce NOW prossimamente.Festeggiamo anche un decennio di avventure nel regno fantasy di Tamriel con Elder Scrolls Online che arriverà sul cloud questa settimana. Esplora l'immenso mondo di ESO con una vivace community di giocatori - abbinatelo a un abbonamento Ultimate per lo streaming in 4K a 120 fps o anche a risoluzioni ultrawide.Elder Scrolls Online è uno dei 7 nuovi giochi disponibili questa settimana, per un totale di 26 nuovi giochi in arrivo per il mese di aprile. Ecco i giochi disponibili questa settimana: ARK: Survival Ascended (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 1/04) Thief (Nuovo rilascio su Epic Games Store, gratuitamente 4-11/04) Sons of Valhalla (Nuovo rilascio su Steam, 5/04) Elder Scroll Online (Steam e Epic Games Store) MEGA MAN X DiVE Offline (Steam) SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (Xbox, disponibile su PC Game Pass) Turbo Golf Racing 1.0 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)Date anche un’occhiata a cosa arriverà durante il mese di aprile: Dead Island 2 (Nuovo rilascio su Steam, 22/04) Phantom Fury (Nuovo rilascio su Steam, 23/04) Oddsparks: An Automation Adventure (Nuovo rilascio su Steam, 24/04) 9-Bit Armies: A Bit Too Far (Steam) Backpack Battles (Steam) Dragon’s Dogma 2 Character Creator & Storage (Steam) Evil West (Xbox, disponibile su PC Game Pass) Islands of Insight (Steam) Lightyear Frontier (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass) Manor Lords (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass) Metaball (Steam) Tortuga - A Pirate’s Tale (Steam)