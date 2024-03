In arrivo Palia su GeForce NOW

In occasione di questo GFN Thursday immergetevi in nuove avventure! Sono in arrivo 6 nuovi giochi al day one su GFN!Immergetevi nei nuovi giochi, sia che si tratti di strategie per la conquista di imperi in Millennia o di garantire la sopravvivenza dell'umanità in Outpost: Infinity Siege. Mettetevi comodi sul divano con le avventure di Palia, che con le sue atmosfere da Stardew Valley, è entrato in oltre 200.000 wishlist Steam.Dai un’occhiata alla lista dei giochi di questa settimana, tutti rilasciati su cloud il giorno di lancio previsto: Palia (Nuovo rilascio su Steam, 25/03) Bulwark: Falconeer Chronicles (Nuovo rilascio su Steam, March 26/03) Millennia (Nuovo rilascio su Steam, 26/03) Outpost: Infinity Siege (Nuovo rilascio su Steam, 26/03) SOUTH PARK: SNOW DAY! (Nuovo rilascio su Steam, 26/03) Tchia (Steam)