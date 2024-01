Pier Silvio Berlusconi in politica? Antonio Tajani è la persona giusta

"Pur continuando a tirarmi in ballo, al momento credo e spero che Forza Italia possa svolgere un ruolo significativo". Questo è quanto ha dichiarato l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro a Cologno Monzese, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità di entrare in politica e guidare Forza Italia.

"Antonio Tajani", ha affermato il secondo figlio di Silvio Berlusconi, "è la persona adatta, con una leadership basata su una qualità che io ritengo fondamentale, ovvero la serietà." Piuttosto che sostituire la leadership di suo padre, cosa impossibile, l'obiettivo è "avere una squadra di individui capaci di portare avanti il suo progetto. Questa squadra dovrebbe essere arricchita anche con la presenza di giovani, in modo da favorire una crescita."

Riguardo al governo, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato di avere "oggettivamente una visione positiva delle azioni, principalmente perché tutti gli indicatori macroeconomici sono positivi." "La mia opinione è favorevole a quanto è stato realizzato, e i dati ci danno ragione per essere ottimisti riguardo all'anno che stiamo per affrontare, dal punto di vista imprenditoriale. Ci sono segnali positivi che ci permettono di essere ottimisti. Certamente," ha osservato, "la situazione è complessa, con due guerre in corso, e tutto può succedere, ma manteniamo un atteggiamento ottimista."

Quanto potrebbe essere fatto in più? "Su questo punto," ha sottolineato Berlusconi, "posso solo esprimere un'opinione basata sul nostro punto di vista, ovvero una maggiore attenzione alla creazione e alla tutela dei campioni nazionali ed europei. Ciò implica l'implementazione di regole più precise per quanto riguarda le attività dei giganti del web. Questo sembra essere un passo indispensabile, al quale l'Europa dovrebbe orientarsi."