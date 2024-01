Brescia : Arrestato anziano, spara, si barrica in casa e poi si arrende

Ieri sera a Gavardo, nel bresciano, un anziano è stato arrestato dopo aver sparato alcuni colpi di fucile e barricatosi in casa per tutta la notte. L'intervento dei carabinieri ha concluso la situazione, ma non prima di una trattativa che si è protratta fino alle prime ore del mattino, quando l'uomo ha deciso di arrendersi.

Il negoziatore del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia ha giocato un ruolo chiave nel convincere l'anziano a soccombere, raggiungendo un contatto più diretto quando l'uomo ha aperto la porta. In condizioni di sicurezza, i militari delle Aliquote di Primo Intervento di Brescia, posizionati attorno all'abitazione, lo hanno prontamente bloccato e immobilizzato.

Successivamente, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno effettuato una perquisizione nella casa, durante la quale hanno rinvenuto e sequestrato le armi e le munizioni detenute legalmente dall'uomo, con le quali aveva sparato diversi colpi durante la serata precedente. La situazione è stata risolta senza ulteriori incidenti, garantendo la sicurezza della zona e degli abitanti.