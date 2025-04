La bimba si ? salvata : Spara alla moglie, i figli e il cane, poi si uccide

E'?morta la donna, corpo ritrovato dalla polizia che, allertata dai vicini, ha sfondato la porta. I due minori, una coppia di gemelli, sono stati portati d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino: il ragazzo, sebbene i medici cercassero in tutti i modi di salvarlo, ? morto poche ore dopo. La sorellina ? viva ma in gravi condizioni.

L'assassino, nonostante la pronta assistenza medica del 118, ? morto poco dopo. Sul posto i carabinieri per studi scientifici. Una storia che richiama innumerevoli altri casi simili nella forma e nel modus operandi dell'assassino: violenza domestica, terribile, agghiacciante.?

