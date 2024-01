SCARLATTO E VIOLETTO – DESTINO DI PALDEA LA NUOVA ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON DISPONIBILE

La nuovissima espansione del popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Scarlatto e Violetto – Destino di Paldea è da oggi disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.



Ispirata alle celebri espansioni Destino Sfuggente e Destino Splendente, l’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea segna il ritorno dei Pokémon cromatici nel GCC Pokémon, con protagonisti i Pokémon della regione di Paldea. Gli Allenatori potranno collezionare e lottare con più di 130 Pokémon cromatici, tra cui Pikachu, Ceruledge, Tinkaton, Dondozo, Tatsugiri e molti altri, tutti in versione cromatica. Inoltre, l’espansione introdurrà dei Pokémon-ex Teracristal cromatici, tra cui Charizard-ex, Forretress-ex ed Espathra-ex, oltre ad altri Pokémon-ex Tempo Passato e Tempo Futuro.











Questi sono i prodotti ora disponibili dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea, che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Mimikyu in versione cromatica e vari accessori di gioco.

Collezione con adesivo dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea, che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale cromatica di Fidough, Maschiff o Greavard e il rispettivo adesivo in formato grande per decorare il tuo portatile, tablet o altro dispositivo.

Ci sono inoltre in serbo per gli Allenatori i seguenti prodotti di prossima pubblicazione:

Miniscatola da collezione dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 9 febbraio 2024), che include due buste di questa espansione, un foglio di adesivi e una carta con illustrazione di Maushold, Smoliv, Tinkatink, Finizen o Flamigo, abbinata alla scatola.

Scatola da collezione dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 9 febbraio 2024), che include quattro buste di questa espansione e una carta promozionale di un Pokémon-ex in versione cromatica tra Charizard-ex Teracristal, Grandizanne-ex o Solcoferreo-ex.

Collezione premium dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 9 febbraio 2024), che include otto buste di questa espansione, due carte promozionali cromatiche, una carta promozionale di un Pokémon-ex in versione cromatica tra Meowscarada-ex, Skeledirge-ex o Quaquaval-ex, una carta gigante di un Pokémon-ex cromatico corrispondente e un espositore da tre carte con base di sostegno.

Confezione di buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea (disponibile dal 23 febbraio 2024), che include sei buste di questa espansione.

Inoltre, si può giocare con Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori possono collezionare e lottare con i Pokémon cromatici e, quando effettuano l’accesso, il Pass lotta dell’espansione Scarlatto e Violetto - Destino di Paldea concederà in ricompensa ai giocatori un nuovo mazzo con protagonista Lugia-V ASTRO . È anche possibile sbloccare un mazzo premium aggiuntivo con Gardevoir-ex riscattando i cristalli che si possono guadagnare al completamento degli obiettivi giornalieri.



Per saperne di più sul GCC Pokémon, visita Pokemon.it/GCC.