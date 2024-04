Pokémon Scarlatto e Violetto - Cronoforze - Recensione

L'espansione CRONOFORZE del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è stata rilasciata il 22 marzo 2024 e si basa sui nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto. L'espansione introduce una serie di nuove meccaniche di gioco, tra cui le carte Asso Tattico e i Pokémon-ex Teracristal. Ecco la recensione.

Le carte "Asso nella Manica" tornano a far furore nel GCC Pokémon!

L'entusiasmo per le carte Asso Tattico, introdotte per la prima volta nella serie Nero e Bianco, è tornato a far breccia nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con l'espansione Scarlatto e Violetto - Cronoforze. Dotate di effetti dirompenti in grado di influenzare significativamente l'esito di una partita, queste carte speciali possono essere incluse in un mazzo solo una volta, rendendole una scelta strategica di primaria importanza.

L'espansione presenta le carte Asso Tattico con una veste grafica inedita: un vivace colore magenta che le contraddistingue e le rende immediatamente riconoscibili. Non solo, esse si manifestano in due differenti forme: carte Allenatore o Energie speciali, ampliando le possibilità strategiche a disposizione dei giocatori.L'introduzione delle carte Asso Tattico nell'espansione Scarlatto e Violetto - CRONOFORZE rappresenta un'evoluzione significativa del gioco. La loro rarità e il loro potere le rendono carte ambite da tutti i giocatori, che siano essi collezionisti, giocatori occasionali o competitivi. Nuove creature fantastiche e inedite sfide ti attendono!

L'espansione CRONOFORZE del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon spalanca le porte a un mondo di creature fantastiche e inedite sfide. I giocatori potranno incontrare Pokémon mai visti prima, come i misteriosi Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro, che stuzzicheranno l'immaginazione mettendo alla prova tutte le loro abilità e strategia. Acquecrespe e Fogliaferrea, i nuovi Pokémon che debuttano direttamente dai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, non sono che l'inizio di un'avventura ricca di sorprese. Nuove carte Allenatore e potenti Pokémon-ex Teracristal con tipi insoliti amplieranno le possibilità strategiche e condurranno i giocatori verso un'esperienza di livello superiore. Affrontare sfide epiche e collezionare carte leggendarie darà un tocco di unicità ad ogni mazzo. L'espansione CRONOFORZE è un invito a esplorare nuovi territori e a mettere alla prova le capacità dei players. Pronti a vivere un'avventura indimenticabile?

Novità dell'espansione

Carte Asso Tattico: come già accennato, queste carte vantano effetti potenti, ma possono essere incluse in un mazzo solo una volta. L'espansione le presenta con un nuovo design magenta e in due differenti forme: carte Allenatore o Energie speciali.

Pokémon-ex Teracristal: una variante dei Pokémon-ex che possiede un'abilità speciale utilizzabile una volta per turno. Questi Pokémon promettono di aggiungere un nuovo livello di strategia e imprevedibilità al gioco.

Nuove carte Allenatore e carte Energia: l'espansione introduce anche una serie di nuove carte Allenatore e carte Energia che possono essere utilizzate per potenziare i mazzi e dare vita a strategie ancora più elaborate.

Le carte Asso Tattico aggiungono un nuovo livello di strategia e profondità al gioco.

I Pokémon-ex Teracristal sono creature potenti in grado di cambiare le sorti di una partita.

L'introduzione di nuove carte Allenatore e carte Energia offre ai giocatori una maggiore varietà di scelta e di personalizzazione dei propri mazzi.

Alcune carte Asso Tattico potrebbero risultare eccessivamente potenti, creando un leggero squilibrio nel gioco.

I Pokémon-ex Teracristal potrebbero essere difficili da ottenere, creando frustrazione in alcuni giocatori.

L'espansione potrebbe non includere un numero sufficiente di carte per soddisfare le esigenze dei giocatori più competitivi.

L'espansione CRONOFORZE del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon trascende i confini del gioco cartaceo, offrendo un'entusiasmante avventura su due fronti: online e nel mondo reale.

Nel mondo digitale

L'App GCC Pokémon Live permette di vivere l'espansione CRONOFORZE in un contesto virtuale (iOS, Android, macOS e Windows), sfidando giocatori da tutto il mondo in epiche battaglie online. I giocatori possono ottenere le nuove carte ASSO TATTICO e metterle alla prova in scontri avvincenti, sfruttando le loro abilità strategiche e la potenza di queste carte speciali. Il Pass lotta dell'espansione regala un mazzo con protagonista Furiatonante-ex al primo accesso, mentre completando gli obiettivi giornalieri si ottengono cristalli per sbloccare un mazzo premium aggiuntivo con Capoferreo-ex.

Nel mondo reale

L'esperienza di gioco si estende anche al mondo tangibile, con le carte dell'espansione CRONOFORZE disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. I giocatori possono partecipare a tornei e eventi organizzati nella loro zona per testare le proprie abilità e mettere alla prova il loro mazzo contro altri giocatori, confrontandosi e stringendo nuove amicizie. Inoltre, lo scambio di carte con gli amici diventa un momento di condivisione e divertimento, che permette di completare la propria collezione e di creare mazzi sempre più competitivi. Scambia carte con i tuoi amici e completa la tua collezione.

Dove acquistare

Sito ufficiale Pokémon: https://www.pokemon.com/it/

Negozi di giochi di carte collezionabili

Negozi online

Conclusione

L'espansioneè un'aggiunta interessante al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Le nuove carte Asso Tattico e i Pokémon-ex Teracristal aggiungono un nuovo livello di strategia al gioco, mentre le nuove carte Allenatore e cartepossono essere utilizzate per potenziare i mazzi. Tuttavia, l'espansione non è priva di difetti. Alcune carte Asso Tattico possono essere troppo potenti e ipossono essere difficili da ottenere. Inoltre, l'espansione non contiene molte carte per i giocatori competitivi.

Voto 8/10

Per giocatori occasionali che cercano nuove carte da aggiungere ai loro mazzi.

Per giocatori competitivi che cercano nuove carte per potenziare i loro mazzi.

Fan dei Pokémon Scarlatto e Violetto.