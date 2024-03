GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI POKÉMON: SCARLATTO E VIOLETTO – CRONOFORZE È DISPONIBILE

DA OGGI La nuovissima espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon segna il ritorno delle carte ASSO TATTICO

Oggi The Pokémon Company International ha pubblicato Scarlatto e Violetto - Cronoforze, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon che è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Apparse per la prima volta nella serie Nero e Bianco, le carte ASSO TATTICO fanno di nuovo capolino nel GCC Pokémon con Scarlatto e Violetto - Cronoforze. Queste carte hanno effetti potenti, ma ogni mazzo può includerne solo una. In più, le carte ASSO TATTICO in Scarlatto e Violetto - Cronoforze sfoggiano un nuovo e vivace design dal colore magenta e appariranno sotto forma di carte Allenatore o Energia speciale.

La nuova espansione include anche nuovi Pokémon, tra cui Acquecrespe e Fogliaferrea, introdotti nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. A questi si aggiungeranno Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro mai visti prima, carte Allenatore inedite, nonché altri Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso dal solito.

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Cronoforze sono ora disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Inoltre, si può giocare con Scarlatto e Violetto - Cronoforze in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori possono ottenere le nuove carte ASSO TATTICO e usarle nelle lotte. Inoltre, il Pass lotta dell’espansione Scarlatto e Violetto - Cronoforze concederà in ricompensa ai giocatori un nuovo mazzo con protagonista Furiatonante-ex quando effettuano l’accesso.

È anche possibile sbloccare un mazzo premium aggiuntivo con Capoferreo-ex riscattando i cristalli guadagnati al completamento degli obiettivi giornalieri.

Per saperne di più sul GCC Pokémon, visita Pokemon.it/GCC.