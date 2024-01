Nilox & Celly | San Valentino: idee regalo originali e indimenticabili

Per gli innamorati è iniziato ufficialmente il countdown al prossimo San Valentino e con esso anche la corsa al regalo perfetto, che non sia la solita scatola di cioccolatini. Per l'occasione Nilox e Celly, brand del Gruppo Esprinet, propongono alcune idee regalo originali e indimenticabili a cui nessun innamorato potrà resistere.