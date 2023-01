TP-Link sensori smart Tapo disponibili in Italia

La nota gamma dell’azienda dedicata al mondo smart home si amplia con i sensori di movimento, contatto e temperatura e umidità, un tasto smart e un evoluto hub ad ampio raggio per creare sicurezza, comfort e benessere in tutte le abitazioni.

Dopo averli presentati in anteprima a IFA 2022, TP-Link, leader mondiale nel settore del networking consumer e professionale, annuncia la disponibilità sul mercato italiano dei nuovi sensori della linea di prodotti Tapo dedicati alla smart home. Si tratta dello smart hub Tapo H100, del tasto smart Tapo SB200 e dei sensori intelligenti di contatto Tapo T110, di movimento Tapo T100 e di temperatura e umidità Tapo T310. Di semplice e rapida installazione, contribuiscono a migliorare la sicurezza, il comfort e il benessere in casa, grazie a funzionalità facilmente personalizzabili e gestibili con l’app gratuita disponibile per smartphone e tablet Apple e Android.

Tapo H100, smart hub con campanello

È il cuore pulsante della smart home a cui connettere fino a 64 dispositivi Tapo. Efficiente e dotato di connessione ad ampio raggio, Tapo H100 di TP-Link è lo smart hub che permette di raggiungere ogni stanza senza rischio di interferenze grazie alla comunicazione radio a bassa frequenza. In affiancamento al tasto smart Tapo S200B, si trasforma in un campanello intelligente mentre, in abbinata con i sensori di movimento e contatto Tapo T100 e T110, innesca un allarme sonoro fino a 90dB in caso di intrusione o pericoli. Consente di scegliere fra 19 suonerie e quattro livelli di volume (forte, normale, basso o silenzioso) per adattarsi a ogni scenario d’uso. Al centro dell’ecosistema della smart home, Tapo H100 permette la creazione di Smart Action per sfruttare appieno le funzionalità di ogni dispositivo e adotta un protocollo wireless low-power per consentire ai dispositivi connessi alimentati a batteria di risparmiare energia.

Tapo S200B, tasto smart

Personalizzabile, efficiente e, soprattutto, molto comodo. TP-Link Tapo S200B è il tasto smart che semplifica la vita, perché consente con un semplice tocco di controllare e impostare luci, elettrodomestici e altri dispositivi dell’ecosistema Tapo. Equipaggiato con una batteria a lunga durata, fa della versatilità d’uso uno dei suoi punti di forza. Grazie alle azioni personalizzate, che prevedono un tap singolo, doppio e la rotazione, un solo tasto smart permette di effettuare più azioni, come accendere e spegnere una lampadina smart o regolarne la luminosità.

Il tasto smart può essere utilizzato anche come pulsante di allarme, per chiedere aiuto in caso di bisogno. Comodo da trasportare, può essere associato a più dispositivi Tapo. L’installazione è semplicissima, grazie al supporto adesivo o magnetico.

Tapo T110, sensore di contatto

È un perfetto sensore smart per la sicurezza in casa. Pensato da TP-Link per consentire un monitoraggio in tempo reale sull’apertura e chiusura di porte, ante e finestre, Tapo T110 invia notifiche istantanee all’utente grazie all’app scaricabile per dispositivi mobili. Inoltre si installa con facilità su qualsiasi superficie grazie al supporto adesivo. Alimentato da una singola batteria CR2450, sfrutta una connessione radio a basse frequenze (868/922 MHz) con protocollo in grado di ottimizzarne l’autonomia. Sicuro e affidabile, è anche versatile: sarà possibile ad esempio configurare una smart action per accendere le luci quando si apre la porta di una stanza oppure di spegnere il condizionatore quando viene aperta una finestra.

Tapo T100, sensore di movimento

Forte di un sistema di rilevamento ad ampio raggio, fino a 7 metri di distanza con un angolo di 120°, il nuovo sensore smart di movimento Tapo T100 di TP-Link permette la configurazione di smart action personalizzate. Può ad esempio accendere o spegnere lampadine smart o le strisce LED Tapo quando rileva un movimento, per un pratico controllo hand free, oppure attivare allarmi in presenza di intrusi con l’invio di una notifica in tempo reale sull’app del dispositivo mobile. L’utente può definire aree personalizzate di rilevamento del movimento, scegliendo uno dei tre livelli di sensibilità del sensore e angolazioni flessibili, per evitare attivazioni accidentali e indesiderate. Anche in questo caso l’installazione è facilissima. Grazie ai supporti adesivo e magnetico, Tapo T100 può essere posizionato ovunque in casa. La batteria a lunga durata offre un’autonomia di funzionamento fino a 2 anni.

Tapo T310, sensore di temperatura e umidità

Per chi desidera avere il controllo climatico della propria abitazione, TP-Link Tapo T310 è la soluzione smart con sensore svizzero ad alta precisione (±3% °C, ±3% UR) compatibile con i dispositivi della linea Tapo ma anche con gli ecosistemi per la smart home di Amazon Alexa e Google Home. T310 aggiorna ogni 2 secondi i dati di temperatura e umidità dell’ambiente monitorato e offre report con i valori rilevati fino negli ultimi due anni archiviati in cloud. Il sensore rileva intervalli di umidità compresi fra lo 0 e il 99% UR e intervalli di temperatura fra i -20° e i +60° centigradi e quando non rientrano nei parametri impostati dall’utente invia notifiche sullo smartphone. Tapo T310 non solo aumenta il comfort di casa e rende possibile risparmiare sui costi energetici ma permette anche di proteggere oggetti sensibili ai cambiamenti e sbalzi di temperatura e/o umidità.

Disponibilità e prezzi

I nuovi dispositivi sono già in vendita ai seguenti prezzi al pubblico:

- Tapo H100 a 24,90 euro

- Tapo S200 B a 19,99 euro

- Tapo T110 a 19,99 euro

- Tapo T100 a 19,99 euro

- Tapo T310 a 15,99 euro

NB: sia i sensori sia il tasto smart necessitano di uno smart hub, come il modello H100, per funzionare correttamente e dialogare con gli altri dispositivi della gamma Tapo.

