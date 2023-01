Annunciato lo scorso novembre,SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION è il nuovo titolo del celebre franchise che sarà disponibile nel corso del 2023. Guarda il nuovo trailer e scopri una nuova versione della storia originale, supervisionata dall'autore originale della serie. Ammira alcune sequenze filmate davvero avvincenti, diverse fasi di gioco e le inospitali ambientazioni fantasy del Territorio Oscuro in attesa di maggiori dettagli su questa fantastica avventura.

Ma le novità nel mondo di SWORD ART ONLINE non finiscono qui, infatti, dopo il lancio diSWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS per Nintendo Switch lo scorso settembre, è ora disponibile e acquistabile il suo primo DLC,Blooming of Forget-me-not. Dopo aver completato la storia principale, i giocatori potranno estendere il proprio viaggio conBlooming of Forget-me-not, che offre un'intera nuova storia con nuove armi e set, oltre a nuovi dungeon e nuove Bestie divine da affrontare.

SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION sarà disponibile dal 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS

è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

