La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT arriva sul mercato italiano

La più recente scheda grafica AMD, annunciata al CES 2024 all’inizio del mese, arriva in Italia. Progettata per alimentare i giochi più impegnativi e le applicazioni per la creazione di contenuti oggi e domani, AMD Radeon RX 7600 XT è ricca di funzionalità e garantisce massime prestazioni.

Dotata di 16 GB di VRAM, evolute unità di calcolo AMD RDNA 3, tecnologia AI avanzata e acceleratori raytracing dedicati, AMD Radeon RX 7600 XT offre esperienze di gioco e raytracing fluide, veloci e visivamente sorprendenti a 1080p e scatena la creatività degli utenti che lavorano su workload AI e di content creation.

Offrendo prestazioni di gioco e raytracing fino a 1,9 volte superiori rispetto alla popolare NVIDIA GeForce RTX 2060 in determinati titoli a 1080p, le caratteristiche principali di AMD Radeon RX 7600 XT sono le seguenti:

FPS più elevati in migliaia di giochi - Disponibile nel nuovo driver AMD Software: Adrenalin Edition rilasciato oggi, la tecnologia AMD Fluid Motion Frames (AFMF) aumenta gli FPS, offrendo un enorme miglioramento delle prestazioni e massima fluidità.

Maggiori prestazioni semplificate - La tecnologia AMD HYPR-RX semplifica e gestisce l’interoperabilità simultanea delle tecnologie AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution e AMD Radeon Boost offrendo un effetto moltiplicatore delle prestazioni.

Codifica in altissima definizione - Il motore multimediale di codifica/decodifica consente nuove esperienze multimediali grazie al supporto completo del sistema di codifica/decodifica AV1, all’ampia scelta di colori e ai miglioramenti della gamma dinamica.

Nuovi livelli di immersione - AMD Radiance Display Engine supporta i display di nuova generazione basati su DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1a per risoluzioni altissime e frequenze di aggiornamento elevate.

Nella giornata odierna, AMD rilascia anche AMD Software: Adrenalin Edition 24.1.1. Il nuovo driver è dotato della tecnologia AMD Fluid Motion Frames che aumenta gli FPS fino al 97% per un gameplay più fluido, aggiungendo tale tecnologia a qualsiasi gioco DirectX 11 e 12. La release offre anche una nuova tecnologia di Video Upscaling, il supporto al rilevamento del testo Content Adaptive ML per lo streaming 4K, miglioramenti della qualità di codifica AV1, HEVC, AVC e OBS e altro ancora. I gamer possono scaricare il nuovo driverqui.

La Radeon RX 7600 XT è disponibile da oggi presso i partner AMD, tra cui Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX, con un prezzo etail suggerito di 369,90 euro.