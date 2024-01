ACEMAGIC Mini PC S1 Recensione

Il mini PC Acemagic S1 Intel 12th Alder Laker N95 è un computer desktop innovativo e compatto alimentato dal più recente processore Intel Alder Lake-N. È progettato per fornire agli utenti un'esperienza informatica potente e versatile occupando uno spazio minimo sulla scrivania. L'Acemagic S1 si distingue dagli altri mini PC per il suo design unico. È dotato di un display LCD personalizzato situato sulla parte superiore del pannello frontale. È possibile personalizzare lo sfondo del piccolo schermo per mostrare informazioni di sistema o immagini personali. Il mini PC è inoltre dotato di una striscia luminosa RGB sotto il display che aggiunge un tocco di stile al tuo desktop. Dopo svariate settimane di prova, ecco la recensione.







Alimentato dal processore Intel Alder Lake-N95 con boost clock fino a 3,4 GHz

16 GB di RAM DDR4 e spazio di archiviazione SSD da 1 TB

Doppie porte HDMI per supporto doppio monitor

Gigabit Ethernet e Wi-Fi 6 per una connettività veloce

Display LCD personalizzato per visualizzare le informazioni di sistema

L'illuminazione RGB aggiunge un tocco colorato

Design compatto con un peso di soli 380 grammi senza supporto

Processore e Prestazione

Il processoreè un chip entry-level per computer portatili sottili e leggeri. Haefficienti (E-cores) e nessun core di prestazioni (P-core). I core E-core sono simili ai core Skylake in termini di prestazioni e possono utilizzare fino a 6 MB di cache L3. Il chip ha undi 12 W, che lo rende adatto a sistemi sottili e leggeri. In termini di prestazioni, l'N95 è simile a un Core i3-1115G4. Non è unparticolarmente potente, ma è sufficiente per compiti quotidiani come la navigazione web, la riproduzione di video e l'utilizzo di applicazioni di produttività. L'N95 supporta solo la memoria a canale singolo fino a, DDR4-3200 o LPDDR5-4800. Supporta anche Quick Sync e la decodifica AV1, ma non Thunderbolt. L'adattatore grafico integrato è basato sull'architettura Xe e offre solo 16 delle 32 EU (Execution Unit) che operano a soli. Le prestazioni di gioco dell'isono quindi molto limitate.

Uso Quotidiano

L'Acemagic S1 è un mini PC compatto e conveniente che è un'ottima scelta per l'uso quotidiano. È dotato di un processore, 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Questo lo rende abbastanza potente per attività come la navigazione web, la riproduzione di video, l'utilizzo di applicazioni di produttività e persino alcuni





Navigazione web: L'S1 può facilmente gestire la navigazione su siti Web anche complessi

Streaming video: L'Acemagic S1 può riprodurre video fino al 4K senza problemi

Applicazioni di produttività: L'S1 è abbastanza potente per eseguire Office, Google Docs, Adobe Photoshop, ecc

Giochi leggeri: L'Acemagic S1 può eseguire alcuni giochi leggeri, come Minecraft, Stardew Valley, Fortnite, ecc.

Naturalmente l'non è adatto per attività più impegnative come il gaming di fascia alta o l'editing video professionale. Tuttavia, è un'ottima scelta per l'uso quotidiano per chiunque cerchi un mini PC compatto e conveniente.

Conclusioni

Nel complesso il mini PC Acemagic S1 Intel 12th Alder Laker N95 è una buona opzione per gli utenti che cercano un mini PC conveniente e capace di gestire tutti i compiti nell'uso quotidiano. Non è il mini PC più potente sul mercato ma offreper la sua fascia di prezzo.





Voto 8/10

Potente processore Intel N95

16 GB di RAM

1 TB di SSD

Supporto doppio monitor

Wi-Fi 6

Pulsante di accensione e ripristino integrati

Design piccolo e compatto

Potrebbe non essere adatto per attività impegnative

Display integrato è piccolo

Ventola rumorosa sotto carico pesante

Link al prodotto: https://acemagic.de/it