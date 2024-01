Altoatesini morti in Canada: elicottero precipitato sulle montagne Skeena

Una tragica notizia giunge dall'Alto Adige, dove tre giovani altoatesini hanno perso la vita in un incidente con un elicottero dedicato all'eliski, avvenuto ieri pomeriggio in Canada. Secondo quanto riferito dalla stampa locale dell'Alto Adige, i tre ragazzi facevano parte di un gruppo impegnato in un'escursione di heliskiing a Terrace, nella provincia della British Columbia. Purtroppo, per cause ancora da stabilire, l'elicottero è precipitato sulle montagne Skeena, causando la perdita di vita dei tre giovani. Altre quattro persone a bordo dell'aeromobile rimangono ferite e si trovano in condizioni gravi, aggiungendo ulteriore drammaticità a questo incidente.