A San Valentino innamorati delle tecnologie beauty Dyson

In occasione di San Valentino, Dyson invita ad innamorarsi delle sue rivoluzionarie tecnologie per la cura dei capelli grazie all’irresistibile connubio di controllo intelligente del calore e progettazione all’avanguardia per uno styling perfetto.

Che si tratti dello styler Dyson Airwrap, dell’asciugacapelli Dyson Supersonic o della piastra Dyson Corrale, Dyson ha la soluzione perfetta per festeggiare il giorno più romantico dell’anno sfoggiando un look impeccabile o per sorprendere la propria dolce metà con un regalo unico.

Quest’anno, a partire da martedì 30 gennaio fino a mercoledì 14 febbraio, la gamma Dyson Hair Care accende la passione per la bellezza con una serie di proposte dedicate a San Valentino:

Lo styler Dyson Airwrap nella nuova configurazione Complete Long Diffuse che include il nuovo diffusore e la spazzola volumizzante rotonda grande e nella versione Complete Long in edizione speciale Ceramic Pop sarà disponibile al prezzo speciale di 499,00 €.

Con l’acquisto di un asciugacapelli Dyson Supersonic o di una piastra Dyson Corrale in edizione speciale Blu Blush è incluso anche uno speciale omaggio: l'esclusivo set per lo styling composto da spazzola rotonda e pettine districante del valore di 49,00 €.

https://www.dyson.it/cura-dei-capelli/piastra/corrale/edizione-speciale-blue-blush