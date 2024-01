Vola in Islanda con Opera e guadagna

Opera, il browser norvegese, è alla ricerca del suo nuovo “ Tabfulness Guru ”, che, navigando sul web da un'isola remota al largo della costa islandese, raggiungerà uno stato di " Tabfulness " - e verrà pagato $ 10.000 per l’esperienza.

La Scandinavia – e la Norvegia in particolare – è uno dei luoghi più felici della Terra . Chiusi in casa per lunghi periodi dell'anno con temperature gelide e poca luce, gli scandinavi hanno inventato l'hygge, un modo di vivere che promuove l'intimità e il benessere . Opera ha tradotto questo concetto con il termine “Tabfulness”, uno stato di armonia digitale che si può provare mentre si sta interagendo con il browser, tutto grazie all'ispirazione che l'azienda ha ricevuto dal suo Guru della Tabfulness.

Per sette anni,,il guru della Tabfulness di Opera, ha deciso di ritirarsi a Bjarnarey, un'isola vulcanica abbandonata al largo della costa islandese, studiando come tradurre l'intimità offerta dal contesto scandinavo nella navigazione sul web. Meditando quotidianamente per comprendere il significato della serenità digitale, il Guru della Tabfulness condivide la sua saggezza tramite frequenti chiamate con lo staff di Opera. Da qui è nato: il modo innovativo e intuitivo di raggruppare le schede del browser Opera.

“ Per molto tempo ho riflettuto sulle grandi domande della vita: perché nasciamo? Dove andiamo quando moriamo?... Come faccio a tenere traccia di così tante schede? Grazie ad Opera ho raggiunto una tale armonia, sia nel mondo digitale che in quello fisico, ma ora ho bisogno di una vacanza e di qualcuno che assuma il ruolo di Tabfulness Guru mentre sono via” , ha affermato Valgardur.

E così, mentre il Guru della Tabfulness è pronto a godersi un po' di tempo libero nella sua altra cabina remota, Opera è alla ricerca del suo sostituto.

“Abbiamo sempre bisogno di tanta ispirazione e per questo stiamo cercando il nostro prossimo Guru. Se sopravvivere mangiando Knäckebröd e olio di pesce con il vento in faccia e qualche pecora di compagnia – il tutto mentre navighi sul web e raggiungi uno stato di coscienza superiore – ti sembra un sogno, dovresti fare domanda” , ha detto Joanna Czajka, product director per Opera , a capo del team che cerca regolarmente ispirazione dal Guru.

Fai domanda ora fino al 25 febbraio per navigare sul web con Opera dalle coste battute dal vento dell'Islanda per raggiungere la vera Tabfulness e guadagnare 10.000 dollari.

