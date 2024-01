L’Open Beta di RTX Remix disponibile

NVIDIA annuncia oggi che, a partire da ora, tutti i modder potranno finalmente scaricare gratuitamente la nuova Open Beta NVIDIA RTX Remix , tramite questo link , per sperimentare, creare e lasciare un feedback, contribuendo a migliorare l'esperienza mentre ci si avvia verso il rilascio definitivo.

È inoltre disponibile "Una Guida Introduttiva" sul sito GeForce.com .

RTX Remix cambia le regole del modding

Grazie a RTX Remix, NVIDIA consente ai modder di rimasterizzare le pietre miliari del gaming sfruttando il full ray tracing (anche conosciuto come path tracing), NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, moderne risorse di rendering basate su fisica (PBR) e strumenti di texture generativa basata su AI.

NVIDIA RTX Remix, basata su NVIDIA Omniverse , è una piattaforma end-to-end per la rimasterizzazione di giochi DirectX 8 e 9 con pipeline fisse. L’ultima serie di giochi compatibili è disponibile sulla community compatibility list su ModDB . Le informazioni tecniche riguardo la compatibilità sono disponibili nella nostra documentazione Remix .

RTX Remix è composta da un’ applicazione per la creazione di luci e l’aggiunta di risorse rimasterizzate in una scena di gioco e un runtime per catturare le scene di gioco classiche e inserire le attività rimasterizzate di nuovo nel gioco in riproduzione.

RTX Remix in azione

RTX Remix ha completamente rivoluzionato Portal, ora Portal with RTX e anche Portal: Prelude RTX . In questo momento, Orbifold Studios sta utilizzando RTX Remix per sviluppare Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project , una remaster di uno dei giochi più apprezzati di tutti i tempi. Date un’occhiata all’ultimo Half-Life 2 RTX gameplay trailer , che mostra gli aggiornamenti Remix per Ravenholm.