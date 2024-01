EcoFlow: sostenibilità, solidarietà e innovazione

Negli ultimi dodici mesi l’azienda si è contraddistinta non solo dal punto di vista tecnologico. Tra le iniziative messe in atto, anche il supporto alla Protezione Civile della Lombardia

Si è chiuso un anno all’insegna della sostenibilità e della solidarietà per EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche portatili ed ecologiche, che è lieta e orgogliosa di condividere alcuni dati relativi a successi e iniziative degli scorsi dodici mesi.

Nel corso del 2023 l’azienda ha raggiunto importanti risultati generando 456.25 GWh di energia a livello globale, pari al fabbisogno energetico giornaliero di 15 milioni di famiglie, con una riduzione delle emissioni di carbonio di ben 175.00 tonnellate. Nell’anno appena concluso EcoFlow ha inoltre portato avanti numerosi progetti green, tra i quali la piantumazione di 7 milioni di alberi in diverse regioni del globo.

Sostenibilità e impatto positivo verso il pianeta sono da sempre elementi chiave della strategia di EcoFlow che porta avanti molteplici iniziative in tutto il mondo volte a salvaguardare l’ambiente. Ma l’azienda non si è fermata qui. Grazie alle sue innovative soluzioni si è, infatti, rivelata una risorsa preziosa a supporto di realtà che operano nel campo della solidarietà in caso di emergenze che colpiscono le comunità locali.

In Italia, per esempio, sono diverse le power station della serie River 2 che EcoFlow ha messo a disposizione della Protezione Civile della Lombardia, per supportare le attività di campo dei volontari della Fondazione A.N.A. Onlus che presiede al coordinamento delle operazioni nella regione. In particolare, i dispositivi saranno destinati ad alimentare i PC portatili nei campi allestiti in prossimità delle aree oggetto di intervento, indispensabili per l’organizzazione dell’azione dei volontari.





Grazie alle power station River 2 di EcoFlow, la Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini che opera non solo in Lombardia ma anche su tutto il territorio nazionale, può ora contare su una fonte di energia green portatile in grado di garantire il massimo della produttività in qualunque circostanza.