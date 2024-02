EcoFlow presenta al mercato italiano PowerOcean DC Fit

L’innovativa soluzione per l’accumulo domestico sarà in mostra in occasione dell’evento dedicato alle tecnologie per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, in scena a Rimini durante Key Energy





EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche portatili ed ecologiche, parteciperà a KEY - The Energy Transition Expo, il più importante evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi, alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo, che si terrà a Rimini dal 28 febbraio al 1° marzo. I giorni della fiera rappresentano la vetrina perfetta per mostrare ai visitatori, per la prima volta in Italia, EcoFlow PowerOcean DC Fit, una soluzione di accumulo di batterie retrofit ad accoppiamento fotovoltaico che si integra perfettamente con i sistemi solari residenziali esistenti.

Secondo i dati dell’ultimo rapporto GSE sono quasi 300.000 gli impianti fotovoltaici residenziali installati nel nostro Paese, molti dei quali privi di un sistema di accumulo. Ed è proprio per questa tipologia di utenti che EcoFlow ha progettato PowerOcean DC Fit: una soluzione semplice ed economica che soddisfa le loro esigenze di storage.

I sistemi convenzionali accoppiati in corrente continua e in corrente alternata sono complicati da installare e richiedono, di solito, più passaggi e tempo per integrare lo storage nell’impianto fotovoltaico.

La tecnologia di accoppiamento fotovoltaico proprietaria di EcoFlow semplifica integrazione e installazione: i proprietari di casa possono collegare il PowerOcean DC Fit direttamente al lato fotovoltaico dell’impianto solare esistente, senza dover modificare il cablaggio in corrente alternata o spendere settimane per richiedere un’autorizzazione per la rete.

PowerOcean DC Fit può essere ampliato e applicato in modo flessibile in base alle esigenze dell’utente: il suo algoritmo auto-adattivo garantisce un’ampia compatibilità con la maggior parte degli inverter solari presenti sul mercato, consentendo ai proprietari di casa di evitare il fastidio e le spese di sostituzione degli inverter esistenti. Può offrire una capacità totale da 5kWh a 15kWh in base alle esigenze dell’utente, e ogni pacco batteria ad alta tensione da 800V può alimentare indipendentemente inverter monofase o trifase.

Oltre alla semplicità di installazione e alla flessibilità, PowerOcean DC Fit garantisce un’esperienza d’uso sicura e affidabile. Utilizza un sistema di batterie LFP dall’elevato livello di sicurezza e viene fornito con una garanzia di 15 anni sulla batteria.

“Siamo entusiasti di portare PowerOcean DC Fit sul mercato italiano e di farlo in occasione di un evento di settore così importante come KEY Energy”, afferma Joel Cibil Le Meudec, Senior European Key Account Manager di EcoFlow. “Questa soluzione è stata progettata per effettuare l’upgrade di un impianto fotovoltaico esistente in modo semplice ed economico. Da oggi, anche gli utenti italiani avranno a disposizione uno strumento efficace per rendersi indipendenti dal punto di vista energetico e siamo certi che EcoFlow PowerOcean DC Fit rappresenti un’ulteriore testimonianza del nostro impegno verso un futuro sostenibile alimentato da energie rinnovabili”.

Nei giorni dell’evento, presso lo stand di EcoFlow (B7/155) verrà realizzata un’area demo, dove i visitatori potranno vedere il funzionamento e toccare con mano i vantaggi offerti dalle soluzioni dell’azienda. Oltre a PowerOcean DC Fit, saranno, infatti, in mostra PowerOcean, soluzione di batteria solare domestica per case di nuova costruzione con impianto fotovoltaico, il sistema di accumulo da balcone PowerStream, e le più recenti power station portatili delle serie DELTA e RIVER.