La stagione 2 di Warcraft Rumble è finalmente disponibile

Il caos regna in Warcraft Rumble!







Dopo circa un mese di spassoso baccano post lancio, la nostra seconda stagione è ufficialmente iniziata portando con sé un nuovo terrore dai cieli.

L'ultima novità della nostra collezione di Mini in continua espansione è la feroce Chimera, le cui due teste sono in grado di sferrare dall'alto un micidiale uno-due a base di veleno e fulmini.

Sbloccabile attraverso il Forziere di Guerra della Gilda o in PvP, la Chimera è una nuova e potentissima aggiunta alla famiglia Bestia che può far colpo (o fare fuoco!) in qualsiasi armata!



Per scoprire di più sulla Chimera e sulle altre novità della stagione 2, inclusa la nuova mappa PvP stagionale Bacino d'Arathi, assicurati di dare un'occhiata al blog!

